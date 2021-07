Zanni este finalist la Survivor România 2021. „Recunoștința mea a atins cote maxime!”

Zanni este finalist la Survivor România 2021 00:22, iul 11, 2021 Autor: Loredana Dobre

In articol:

Zanni se confruntă în marea finală Survivor România 2021 cu Andrei Dascălu, după ce Marius Crăciun a fost eliminat sâmbătă seara.

Zanni este finalist la Survivor România 2021

Faimosul este recunoscător pentru toată susținerea pe care i-o oferă publicul de acasă.

Este pentru a doua oară când Zanni este salvat de la eliminare în etapa superioară a competiției Survivor România 2021

Citeste si: Andrei Dascălu este primul finalist de la Survivor România 2021. Zanni intră la votul publicului cu Marius Crăciun

Citeste si: Adevărul despre pepenii din România: ”Ne otrăvim copiii cu mâna noastră” – VIDEO- bzi.ro

„Recunoștința mea a atins cote maxime. Din nou publicul de acasă.. Sunt aici din prima luna, am supraviețuit din orice punct de vedere. Până în momentul de față lumea de acasă mi-a oferit imunitate Mai erau încă două puncte aseară, regret și acum că nu le-am luat. Sunt în finală datorită lor și în fiecaer secundă îmi repet că eu fără oamenii de acasă nu făceam nimic, nu eram aici, nu treceam peste dureri și nu mai eram la fel de pozitiv. E un moment în care mi se pare că trăiesc un film, e o nebunie. Nu am cuvinele la mine să explic ce simt”, a spus Zanni.

Marius Crăciun este eliminat de la Survivor România 2021

Marius Crăciun a cucerit traseele din Dominicană și inimile telespectatorilor, însă nu a reușit calificarea în marea finală. Zanni merge mai departe și se luptă cu Andrei Dascălu pentru marele premiu. „Simt și emoții plăcute și neplăcute. Mi-am dorit să ajung până în finală, dar atât s-a putut. Sunt împăcat pentru că tot ce am putut să fac pe propriile puteri am făcut. Le mulțumesc tuturor celor care m-au votat.

Citeste si: Cucu și Sebastian Chitoșcă au îngropat securea războiului înainte de Finala Survivor România 2021: ”Mulți dintre voi ați văzut doar...”

Mă bucur că am reușit să mă salvez pe propriile puteri două consilii la rând. Le mulțumesc că și-au pierdut timp pentru a mă vota, pentru a mă susține. Sunt împăcat cu mine pentru tot ce am făcut, mă bucur că familia și prietenii sunt mândri de mine. Mă bucur că am respectul lui Zanni și al lui Andrei. Am luat totul ca atare, știam cat de greu va fi. Mă bucur că a fost posibilă această experiență, că am trăit tot alături de acești oameni. Mă bucur că am împărțit atea lucruri, paturi, haine, mâncare, prietenii alături de acești oameni. Chiar dacă nu plec cu premiul, plec cu o experiență de neuitat, cu un prieten de la care am învățat multe, cu respectul lor. Mă bucur că am putut să dau un exemplu. Mă bucur că am ajuns în acest punct, le mulțumesc tuturor pentru tot ce au făcut pentru mine”, a spus Marius Crăciun.