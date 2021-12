Zanni, fără planuri de Sărbători:"Mereu am fost singur de Crăciun și de Revelion!"

In articol:

Zannidache este unul dintre cei mai cunoscuți artiști din țara noastră. Acesta a devenit cunoscut, datorită unui show TV de supraviețuire, emisiune din care a plecat câștigător.

Artistul are o poveste de viaţă impresionantă, acesta a crescut la orfelinat, după ce a fost abandonat de părinţi, la naştere, însă şi-a văzut visul cu ochii şi s-a ridicat prin propriile puteri şi multă voinţă. Artistul şi-a tatuat aproape fiecare părticică a corpului, având la activ peste 100 de tatuaje, fiecare dintre acestea cu o poveste şi o semnificaţie aparte.

„Am copilărit până la şase ani într-un orfelinat. Zilele treceau fără să facem nimic, dar eu avut mereu o voce în cap care îmi spunea că este un loc pe pământul ăsta şi pentru mine. Le-am făcut pe toate: am făcut tatuaje, am tuns, am lucrat la pizzerie, am fost operator de interior într-un birou", a povestit Zanni, în cadrul unui interviu mai vechi.

Invitat în cadrul unui emisuni TV, Zanni a rememorat amintirile legate de sărbători și a dezvăluit cât de greu i-a fost și cum petrecere el de sărbători în trecut, dar și în prezent.

Zanni, mărturii sincere legate de sărbători:"Mereu am fost de Crăciun și de Revelion singur!"

Aristul și-a deschis sufletul și a făcut o serie de dezvăluiri. Deși perioada sărbătorilor, este cea mai frumoasă perioadă din an, pentru Zanni nu este la fel.

Artistul a mărturisit că, de fiecare dată a fost singur și că niciodată nu a avut pe nimeni. De asemenea, Zanni a mai dezvăluit că anul acesta de Revelion și-ar dori să fie pe scenă și să încânte oamenii.

Citeste si: "Are cancer!" Laurențiu Reghecampf rupe tăcerea! Din cauza asta nu vrut să intervină până acum în scandalul divorțului!- bzi.ro

"De Crăciun, încă nu știu ce o sa fac.(...) Nu obișnuiesc sa-l sărbătoresc, pentru ca nu am avut cu cine și mereu am fost de Crăciun și Revelion singur.(...) Eu nu știu ce fac mâine, dar peste 5 zile. (...) Eu aș vrea sa avem, (spectacole) dar este situația asta cu pandemia", a declarat Zanni, în cadrul unei emisuni TV.

Zanni [Sursa foto: Captură YouTube]

Zanni, în locul lui Moș Crăciun

Cu ocazia Crăciunului, Zanni s-a gândit să ofere un strop de iubire și de curaj, copiiilor din centre de plasament. Acesta s-a gândit să-i ajute, având în vedere că, în trecut și el a fost în locul lor și știe ce înseamnă acest lucru.

Zanni a mai dezvăluit că nu se consieră un exemplu, ci o excepție și că îi sfătuiește pe copii să fie mereu persoane de cuvânt și să muncească toată viața.

Acesta a mai subliniat că, oamenii văd doar rezultatul atât în mediul online, cât și pe micul ecran și că este extrem de multă muncă în spate.

Citeste si: Ce mesaj a primit Zanni de la o fostă concurentă de la Puterea Dragostei. Câștigătorul Survivor România 2021 a rămas fără reacție

"De acest Crăciun, am ales sa mă duc la un centru de copii, să fac niște cadouri.(...) Eu nu cred ca sunt un model, cred doar ca sunt o excepție.(...) Cum am zis, eu am combinat viață.(...) Nu recomand niciunui copil sa facă ceea ce am făcut, eu am fost o excepție și mi-a mers așa cum am simțit eu.

Important e sa te ții de cuvânt, sa muncești mai mult decât sa te distrezi.(...) E foarte multă muncă, dar nu sunt genul sa vorbesc despre cât muncesc eu.(...) Oamenii văd momentele in care zâmbești și lor li-se pare tare", a mai declarat Zanni, pentru sursa mențioantă mai sus.

Zanni, dezvăluiri despre anul 2021:"Clar cel mai bun an!"

Artistul a dezvăluit că, anul acesta a fost cel mai bun an din viața și că a acumulat mai mult lucruri spirituale, decât materile.

Zanni a reușit anul acesta să câștige un reality-show, prin intermediul căreia a devenit cunoscut, și să pună mâna pe marele premiu. Mai mult, acesta a avut foarte multe colaborări cu mari artiști din țara noastră, iar asta i-a mărit considerabil conturile.

Una dintre cele mai mari realizări de anul acesta a fost că a reușit să-și cumpere propria casă și să nu mai fie nevoie să stea în chirii sau cămine.

Citeste si: Zanni și-a făcut noi planuri de viitor! Artistul vrea să-și deschidă propria afacere: ”Trebuie să-mi fac o bază financiară”

"Clar cel mai bun an, cel mai bun de pana acum.(...) Cred că m-am îmbogățit mai mult sufletește.(...) Am fost intr-un război care mi-a confirmat tot ce am crezut eu despre mine, nu alții.(...) Eu știam clar ca sunt ăla care ridica steagul, dar trebuie doar sa mi-o confirm cumva și pentru cei din jur", a mai declarat artistul, în cadrul emsiunii TV.

Distribuie pe: