Zanni îl atacă dur pe Cătălin Moroșanu la Survivor România: „Mi-a fost mie rușine de rușinea lui...” Nici Jador nu a scăpat: „Avea o șmecherie că se p*** pe fiecare!”

In articol:

Nominalizările făcute de Faimoși după ce au pierdut primul meci de imunitate al săptămânii la Survivor România a stârnit noi conflicte în tabăra roșie. Strategiile au fost deconspirate, iar concurenții și-au aruncat cuvinte grele.

Zanni îl atacă dur pe Cătălin Moroșanu la Survivor România

Vedetele se acuză reciproc de trădare, după ce Sebastian Chitoșcă a fost la un pas să ajungă la votul publicului. El a primit patru voturi, însă Roxana Nemeș și-a auzit numele de mai multe ori și este prima nominalizată pentru eliminare în această săptămână.

Citeste si: Cine este și unde lucrează soția lui Cătălin Moroșanu? Georgiana e dublu-licențiată iar în pandemie a adus mai mulți bani acasă decât soțul ei! EXCLUSIV

Voturile primite de fostul fotbalist la Steaua București l-a înfuriat pe prietenul său din competiție, Zanni. Acesta îl acuză pe Cătălin Moroșanu că încearcă să-l elimine pe Sebastian Chitoșcă pentru că a avut mai multe dispute cu el. Mai mult, Zanni vorbește depsre perioada când Faimoșii au încercat o coaliție împotriva lui Jador, când luptătorul ar fi fost de acord să-l nominalizeze pe manelist.

„Aseară a fost o strategie de-a lui Moroșanu. El a avut de spus doar pe la spate. Mi-a fost mie rușine de rușinea lui să-i spun în față, că reprezintă România, Eu îl știu pe Moro, am vorbit cum să-l votăm pe Jador, pentru că la început nimănui nu-i convenea atitudinea lui. Șmecheria cu care a intrat aici între noi, avea o șmecherie că se pișa pe fiecare, nu-l interesa restul. Cine i-a spus asta? Eu! Pentru că lui Moroșanu i-a fost frică să-i spună în față”, povestește Zanni.

Citeste si: Scandal între Zanni și Elena Marin în Consiliu, la Survivor România 2021! S-au dat toate cărțile pe față: „Nu mă așteptam să fiu atât de sălbatic! Nu îmi place ea deloc, e o falsă”

Zanni: Având în vedere că mulți au mâncat din punctele pe care le-ai adus, s-a demonstrat aseară că s-a votat la oftică. Mi-a lăsat un gust amar în gură Moroșanu, care vorbește de sport, i-a convins pe ăștia din grupul lui mic de ciocoflenderi să te voteze pe ține.

Citeste si: Momentul spargerii cazinoului din Iaşi. Hoţul a intrat pe geamul din baie și a încercat să acopere camerele cu vopsea – EXCLUSIV/ VIDEO- bzi.ro

Sebi: Vorbeam despre nominalizare pentru fete și

băieți pentru Nemeș, dar pentru că am scos la iveală lucruri, s-au întors împotriva mea patru persoane pe care Cătălin le manipulează.

Zanni: Vorbește de sport și Moroșanu care e veriga slabă la băieți îi convinge pe ăia să te voteze pe tine. Asta e foarte josnic și e evident de ce. Pentru că i-ai spus niște chestii în față.

Citeste si: Jador, replici acide la adresa lui Culiță Sterp: ”Bă, ratatule, am zis că trebuie să-mi zici că...”! Scandalul în tabăra Faimoșilor ia amploare

Sebi: Pentru că a încercat să spună despre mine că sunt îmbârligător. Și eu i-am spus să spună ce am spus eu și el a stat așa.

Catalin Morosanu de la Survivor[Sursa foto: Captură KANAL D]

Cătălin Moroșanu de la Survivor nu vrea să mai audă de Sebastian Chitoșcă

După discuțiile aprinse între Cătălin Moroșanu și Sebastian Chitoșcă, luptătorul vrea să încheie orice socoteală cu fostul fotbalist. El spune că nu va putea fi niciodată prietenul lui, pentru că a ajuns să-l cunoască mai bine și îi displace ca om.

Moroșanu: Față de Sebastian nu am să am niciodată o atitudine binevoitoare, pentru că știu cine este. Drumurile noastre se opresc aici.

Zanni, Sebastian Chitosca si Ana de la Survivor Romania[Sursa foto: Captură KANAL D]

Citeste si: Alin Sălăjean a părăsit Survivor România 2021. Războinicul, în lacrimi: ”Voi pleca de aici fără niciun fel de resentimente”

Sebi: Am spus că îl respect pe Moroșanu, dar când văd că încearcă din a doua săptămâna să elimine un om. Eu am respectat pe fiecare om, iarcând am simțit că Moro sare dă în mine, am început să explodez și să nu spun lucrurilor pe nume, pentru că trebuie să știe oamenii de acasă.

Zanni: Și eu o vreau pe Elena afară, dar nu am votat-o. Nu-mi place cum vorbește, zici că e soția lui Buturugă. Puteam să le zic tuturor să o dea afară pe Elena, dar nu puteam să fiu chiar așa.