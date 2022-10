Zanni, implicat într-un accident rutier! Cum arată mașina pe care cântărețul a cumpărat-o cu doar o săptămână înainte de impact: „Am julit-o”

In articol:

După ce a câștigat concursul televizat care l-a făcut celebru, viața lui Zanni a devenit din ce în ce mai bună. Are concerte, a prezentat un show TV și a reușit să-și cumpere propria locuință, lucruri de care este foarte mândru.

Recent, acesta și-a luat și prima sa mașină.

Iată însă că acesta are parte și de câteva peripeții.

Zanni a avut parte de un ghinion teribil și a avariat mașina pe care abia și-a cumpărat-o. [Sursa foto: Instagram]

Zanni, accident cu mașina cea nouă

Se pare că Zanni nu a avut mare noroc cu vehiculul pe care l-a achiziționat foarte recent.

„Sunt la casa mea!! Sunt prea fericit. S-a întâmplat tot atât de repede. Mi-era greu sa cred ca o sa am apartamentul meu, dar pai si casa si mașina. Va mulțumesc vouă pentru ca l-ați iubit pe Zanni exact așa cum este el, cu rele si mai rele.. pot sa zic ca-s mulțumit, împlinit si fericit. Sa vedem cat va dura”, a scris Zanni cu doar câteva zile în urmă pe Instagram.

Iată că acum acesta are câteva probleme.

Cântărețul a reușit deja să avarieze mașina cea nouă. Incidentul a avut loc într-o parcare.

Chiar dacă nu este ceva prea grav, așa cum face de fiecare dată, vedeta le-a arătat fanilor ce se întâmplă în viața sa. Astfel, urmăritorii săi au observat că acesta și-a zgâriat mașina. De asemenea, a și povestit cum s-a petrecut totul.

„Prima pagubă s-a produs. Am intrat într-o parcare, când am vrut să plec m-a blocat unu. Singura ieșire, că mă grăbeam, era pe lângă un copac și cumva părea că am loc și aveam loc, dar uite că m-am zgâriat. Nu e vorba de un accident sau ceva, conduc foarte bine pentru o săptămână, dar am julit-o de un copac. Am văzut că îl ating și nu aveam cum să îl evit și am trecut. (…) Am zgâriat mașina pe o parte, am auzit că se ia la șmirghel”, le-a mărturisit Zanni urmăritorilor săi.