Zanni, Marius Crăciun, Andrei Dascălu se luptă pentru calificarea în marea finală Survivor România 2021. El este concurentul cu cele mai mari șanse la marele premiu

Zanni, Andrei Dascălu și Marius Crăciun sunt ultimii trei concurenți de la Survivor România 2021.

Ultimii trei concurenți de la Survivor România 2021. Zanni luptă pentru marele premiu

Aceștia se luptă pentru calificarea în Marea Finală din 10 iulie.

Zanni este singurul veteran rămas în competiția Survivor România. El a debutat în concurs din luna ianuarie și a reușit să se califice în ultima etapă a competiției, înainte de marea finală a sezonului 2.

Povestea dramatică de viață a lui Zanni a ajuns rapid la inimile oamenilor de acasă. Protejatul lui Alex Velea a fost abandonat de părinți când era foarte mic și a crescut prin mai multe orfelinate.

El povestea că din cauza comportamentului său era adesea dat afară din cămine. „, spunea el.

Dornic să evolueze, tânărul a luat viața în piept și a încercat mai mutle meserii de-a lungul timpului. Zanni a câștigat primii bani făcând tatuaje, iar mai apoi lucrând ca frizer. „ Apoi am spus să mă fac DJ şi am vrut sa fac un curs de muzică. Am intrat pe Youtube şi am văzut un mesaj de la Alex Velea pentru un om obişnuit şi mi-am spus, Alex răspunde la toată lumea, să-i scriu şi eu un mesaj. Dar m-am gândit ce să-i scriu ca să-i atrag atenţia, să-l frapez. I-am scris aşa „dă-mi putere, ca să dau şi eu mai departe” , povestea Zanni într-un interviu despre modul în care a luat legătura cu Alex Velea.

Viața i-a zâmbit când celebrul artist i-a răspuns, iar de atunci Zanni s-a bucurat de susținerea necopndiționată a acestuia, dar și a iubitei sale, Antonia. De altfel, cei doi au luat legătura cu învingătorul Survivor România 2021 în repetate rânduri pe parcursul competiției, când ceilalți concurenți primeau mesaje de la familiile lor.

Andrei Dascălu, finalist în sezonul 2 Survivor România

Andrei Dascălu din Costanța a cucerit oamenii de acasă prin atitudinea sa echilibrată și performanțele sportive pe traseele din Dominicană. În vârstă de 22 de ani, Războinicul s-a calificat în ultima etapă a competiție, înainte de marea finală Survivor România și luptă cu cei mai buni concurenți pentru trofeul emisiunii.

Pe când avea doar 2 ani, părinții săi au decis să se stabilească în Turcia pentru următorii patru ani. El s-a reîntors în țară pentru scurt timp și la 7 ani familia acestuia s-a mutat în Spania, unde concurentul și-a început cariera sportivă.

De la 11 la 21 de ani Andrei Dascălu a făcut box în liga amatorilor și la 22 a intrat în liga profesionistă. Este campion pe sudul Angliei și este în top 10 la categoria lui în Anglia.

Cine este Marius Crăciun de la Survivor România

Marius Crăciun din Pitești a făcut o figură frumoasă la Survivor România și a reușit să ajungă în ultima etapă a competiției, înainte de finală. În vârstă de 25 de ani, tânărul este pasionat de sport, chiar dacă în viața de zi cu zi are o profesie de manager marketing care nu necesită efort fizic.

Marius Crăciun a practicat 12 ani de judo de performanță, câteva luni de MMA și este pasionat de parkour. De asemenea, în timpul liber practică bodybuilding și fitness.

Marius Crăciun

Cine este favorit la câștigarea sezonului 2 Survivor România

Deși casele de pariuri au anunțat concurentul cu cele mai mari șanse la câștigarea trofeului, marea finală se anunță plină de suprize și nu trebuie ratată. Zannidache este favoritul la pariuri pentru câștigarea competiției Survivor România, iar acesta ar putea lupta pentru marele premiu cu Marius Crăciun, arătau casele de pariuri pe 1 iulie.

Casă pariuri 1

Zanni – 2.50

Marius Crăciun – 4.00

Andrei Dascălu – 6.00

Maria Chițu – 8.00

Casă pariuri 2

Zanni – 2.30

Marius Crăciun – 4.00

Maria Chițu – 6.00

Andrei Dascău – 8.00

Deși protejatul lui Alex Velea este considerat concurentul cu cele mai multe șanse de a câștiga competiția din Republica Dominicană, telespectatorii sunt cei care decis deznodământul celui de-al doilea sezon. Așa cum s-a întâmplat de multe ori de la debutul concursului în luna ianuarie a acestui an, pot exista răsturnări de situație uimitoare.