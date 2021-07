Zanni, mărturisire șoc înainte de a se afla marele câștigător Survivor România 2021. Își dorește sau nu un copil cu Ana Porgras?!

Zanni si Ana Porgras [Sursa foto: Captură KANAL D] 23:48, iul 10, 2021 Autor: Cristina Ionela

Zannidache a făcut o mărturisire șoc, aflat pe ultima sută de metri la Survivor România 2021. Daniel Pavel, prezentatorul competiției fenomen de la Kanal D, i-a rugat pe foștii concurenți Survivor, veniți să-i sprijine pe ultimii rămași în emisiune, să le pună câte o întrebare acestora, fie că e vorba de Marius Crăciun, Andrei sau Zannidache.

Alin Sălăjean l-a întrebat pe Zanni dacă își dorește un copil în viitor. Nimic suspect până aici. Continuarea a fost însă bombă! Fostul războinic l-a întrebat pe faimos dacă vrea să aibă un copil cu Ana Porgras, în viitor. Mai în glumă, mai în serios, Zanni nu a ezitat nicio clipă să răspundă și a spus lucrurilor pe nume.

” Copii cred că își dorește toată lumea la un moment dat. Evident că o să vreau și eu, dar înainte de a face copil, vreau să mă asigur că am ce să ofer copilului meu, să nu îmi bat joc de copilul meu. Trebuie neapărat să am o stabilitate financiară, să am unde să stau, să am unde să pun copilul să doarmă. Cu cine o să fie copilul...Nu știu încă ce se va întâmpla peste ani de zile și nu știu când mă voi stabili la casa mea. Deci Ana... Sunt prea mic pentru mărturisiri de genul”, a mărturisit Zannidache.

Zanni[Sursa foto: Captură KANAL D]

Zanni și Ana Porgras, reîntâlnire emoționantă la Survivor România

Ana Porgras se declară cea mai mare susținătoare a lui Zanni la Survivor România. Deși recunoaște meritele celor doi Războinici care sunt la un pas de marea finală, fosta gimnastă vrea ca prietenul ei să câștige sezonul 2.

„Sunt atât de mândră de Zanni, încât nu pot să exprim în cuvinte ceea ce simt. Vreau să spun doar că îmi doresc din tot sufletul să câștige Zanni”, a spus Ana Porgras.