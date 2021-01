Zanni, preferatul publicului la Survivor România! Primele declarații ale concurentului din echipa Faimoșilor

In articol:

În ediția din seara aceasta de la Survivor România se va afla cine va pleca acasă, dar și cine este favoritul publicului. Se pare că Zanni a reușit să ajungă la inima telespectatorilor, astfel fiind concurentul care este cel mai votat de oameni.

Zanni, preferatul publicului la Survivor

Concurentul din echipa Faimoșilor a declarat că a trecut peste momentul aprins cu Jador.

De asemenea, Zanni adaugă faptul că își dorește ca cea mai slabă persoană, din punct de vedere sportiv, să plece acasă. Astfel, artistul a declarat că nominalizarea lui merge către Alexandra Stan.

Zanni: Păi azi am câștigat, am fost suparat în urma discuțiilor de ieri pe Jador, dar ne-am impăcat. Am luat-o matur, mie mi-a trecut. Voiam sa il votez pe Jador, daca ieseam eu preferat, sunt sincer, dar Jador are de stat aici foarte mult timp. Sper ca a luat-o si el matur, sunt lucruri pe care simt să le spun. Aleg să votez, fără frustrari, fara suparari, fără nimic, cu inima împacată, pe motiv sportiv.

De ce? Pentru că ne place când câștigam, ne place când ne simțim bine și sunt unii oameni care nu s-au adapatat aproape deloc aici, le este greu. Mă bucur totuși că acești oameni au împarțit cu mine patură și perna si vrem sută la sută să dăm afara verigile slabe pentru ca am văzut cât de dulce este o proba de comunicare si nu mi-aș permite să mai pierdem vreuna.Este unul dintre cele mai importante jocuri și fix acum a căzut lumina pe noi. Deci o să merg pe motive sportive. Nu este o decizie grea, o am aici pe Alexandra Stan, ea este câștigatoarea nominalizării.