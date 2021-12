Zanni și Alex Velea, surprinși din nou împreună. Iubitul Antoniei a publicat o fotografie alături de tânăr, pentru a anunța o nouă colaborare

In articol:

După numeroase zvonuri apărute în presă, Alex Velea a ținut să le transmită fanilor că încă este bun prieten cu Zanni. Iubitul Antoniei a publicat recent o fotografie pe rețelele de socializare în care anunță o nouă colaborare cu tânărul, pe plan muzical.

Zanni și Alex Velea nu au stricat relația de prietenie

Zanni s-a ales cu un prieten care a promis să îi fie alături de acum înainte, de când a participat la una dintre cele mai dure competiții sportive din România. După ce a fost puternic susținut în cele 7 luni pe care le-a petrecut în Dominicană de Alex Velea, tânărul a ales chiar să își tatueze unul dintre mesajele pe care solistul i le-a transmis, pe vremea când încă se afla în junglă. Totuși, în ultima vreme cei doi nu au mai fost văzuți prea des împreună, iar acest lucru i-a făcut pe cei de acasă să își pună rapid un semn de întrebare, cu privire la prietenia lor.

Zanni și Alex Velea [Sursa foto: Instagram]

După ce a infirmat public zvonurile apărute în mediul online, iubitul Antoniei a publicat și o fotografie alături de Zannidache, anunțând o nouă colaborare muzicală. Imaginea postată pare a fi făcută la studio, ceea ce înseamnă că cei doi artiști nu au rupt deloc legătura, ci dimpotrivă, petrec destul de mult timp împreună.

Zanni și Alex Velea [Sursa foto: Instagram]

Alex Velea: "Nu am renunțat la el, nici emoțional, nici contractual"

Alex Velea a ținut să își lămurească fanii în ceea ce privește relația actuală pe care o are cu Zanni. Cântărețul a dezvăluit că nu a fost vorba despre nicio trădare din partea tânărului, ci doar de o perioadă mai grea prin care a trecut. Mai mult, iubitul Antoniei a mărturisit că nu are de gând să întrerupă legătura cu Zanidache și chiar este pe cale să îl lanseze pe artist în cadrul unei emisiuni

online, pentru a-l ajuta în carieră:

Până la urmă, așa este viața, și cu suișuri și cu coborâșuri. Nu m-a trădat, așa cum vă așteptați unii dintre voi, cum erați siguri că o să se întâmple, nu a fost deloc așa. Nici eu nu am renunțat la el, nici emoțional, nici contractual și nici n-o să o fac prea curând pentru că țin la el și îmi doresc să-l ajut exact așa cum am promis. Mai mult de atât, am reînceput treaba în studio, de la anul o să-l vedeți într-o emisiune online foarte tare. În concluzie, nu a existat nicio ceartă.", a declarat Alex Velea, în cadrul unui videoclip postat pe Tiktok.