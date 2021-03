Zanni și Ana Porgras: cum s-au filmat în cabina de probă a unui mall? Idila ”secretă” de la Survior a început la Brașov

In articol:

Zanni și Ana Porgras chiar se cunoșteau dinainte de Survivor. Zvonurile lansate de Jador în Republica Dominicană, că cei doi ar forma un cuplu și că Zanni a dormit la Brașov, în apartamentul Anei, înainte de plecarea la Survivor, se confirmă.

Zanni: ”N-o să vă vină să credeți cine e în spatele camerelor”

Cu câteva ore înainte de plecarea din România, Zanni a programat un video pe contul lui de Youtube în care își cumpără haine dintr-un centru comercial. Pe fundal se aude vocea Anei Porgras, ea fiind cea care îl filmează cu telefonul mobil. Filmulețul a devenit public recent, când cei doi erau deja angrenați în lupta pentru titlul de supraviețuitor.

Zanni și Ana Porgras formează un cuplu dar nu prea recunosc

”Ne-am cumpărat pentru Survivor, doamnelor și domnilor... N-o să vă vină să credeți cine este în spatele camerelor, încă nu vom dezvălui... Ne-am cumpărat niște pantaloni de alergat, să intrăm bine în camuflare cu pădurea. Nu sunt obișnuit să fac d-astea de vlogger dar trebuie, că ne chițăie mațul de foame”, sa spus Zanni, în timp ce Ana îl filma cu telefonul mobil.

Ana a intrat cu Zanni în cabina de probă

Ana Porgras a intrat cu Zanni inclusiv în cabina de probă și l-a filmat în timp ce proba mai multe perechi de pantaloni. Faimosul a glumit că ar putea pleca cu mai multe perechi de șosete ascunse în pantofi.

Citeste si: Care sunt semnele că ai fost deja infectat cu noul coronavirus și nu ai știut acest lucru! Cum poți afla cu certitudine- bzi.ro

Citeste si: Cine este iubitul Elenei Marin, coregrafa din echipa Faimoșilor de la Survivor Romania 2021

”Cum ar fi să-mi pun pereche de șosete de la ei în picioare? Mulți fac așa, ies cu 5... Îți pui 10 perechi în picioare și ieși cu ele! Vezi că ar fi schemă, dar nu vreau să risc. Niciodată, în viața mea, n-am furat. Dar nu că nu... dar vreau să fiu liber, c...!”, a spus Zanni.

Citeste si: Adevărul despre divorțul Andreei Antonescu de la Survivor! De ce nu reușește faimoasa să redevină o femeie liberă? ”Am semnat un contract” Dezvăluiri exclusive

În fine, Faimosul s-a filmat și în mașina Anei, povestind că un angajat al centrului comercial i-a făcut avansuri.

Zanni despre Ana Porgras: ”Tovarășa mea”!

”Brașovul e plin de surprize! Exact când am ieșit, băiatul de la informații, de la intrare, a fost întrebat de tovarășa mea, aici de față, pe care o să vă spunem imediat cum o cheamă! A întrebat dacă există magazinul H... Și am întrebat și eu, cum nu există H...? Și a zis nu! Și s-a îndreptat așa, când m-a văzut! Și zice: vezi că noi doi avem ”match”! Și zic: adică? Avem ”match” și te salută Ancuța! Cine e Ancuța și ce ”match” avem? Evident, am presupus că se referă poate la Tinder, moment în care mă gândesc că poate cineva și-a făcut cont de Tinder cu pozele mele și se dă drept mine”, a mai spus concurentul.

Ana Porgras locuiește la Brașov

Ultimele scene filmate sunt în apartamentul Anei Porgras din Brașov și îl arată pe Zanni la bustul gol, în timp ce cosea o bucată de material peste siglele de pe echipamenul sportiv pe care urma să-l îmbrace la Survivor. El discuta cu Ana dacă vor avea sau nu lame de ras în Republica Dominicană sau ar putea să ascunde printre cusăturile tricourilor astfel de obiecte de care să se poată folosi pe insulă.