Zanni, ultimele clipe petrecute în Republica Dominicană! Cum s-a distrat alături de Faimoși

Zanni este marele câștigător al competiției Survivor România 2021. Concurentul a fost susținut în Marea Finală de către Famoși, care au venit să îi fie alături. După ce anunțul mult așteptat a fost dat de către Daniel Pavel, Faimoșii și Războinicii au continuat petrecerea la hotel, unde au dansat și s-au distrat toată noaptea.

Sebastian Chitoșcă și-a susținut prietenul de la încpeut și până la final. El a postat un videoclip cu Zanni, în care dansează pe noua pies a lui Alex Velea. Cei doi se bucură de ultimele momente de distracție în Republica Dominicană, înainte să se întoarcă înapoi în România. Zanni a fost cu adevărat în centrul atenției în Republica Dominicană. Majda de la Faimoși a postat un vidoeclip alături de marele câștigător, în care îl felicită pentru tot ceea ce a reușit să facă până acum.

„Astăzi e despre el. El e campionul! A fost greu, dar a câștigat!”, a spus Majda, la InstaStory.

Zanni și Majda [Sursa foto: Instagram]

Zanni, despre victoria de la Survivor România 2021: „Am avut și gramul acela de noroc”

Zanni a făcut declarații în exclusivitate pentru „Ștafeta mictă”, după ce a câștigat trofeul Survivor România 2021. Faimosul a mărturisit că a avut tot mai multă încredere în el, încredere transmisă de oamenii de acasă.

„Înainte să plec de acasă mi s-a spus de multe ori că o să câștig, dar niciodată nu zic mulțumesc când cineva îmi zice ceva de bine.

Aveam încredere în mine, dar nu știam dacă o să fac față. Îmi place să răspund exact așa cum se întâmplă. Pe zi ce trecea aveam din ce în ce mai multă încredere în mine. Am avut și gramul acela de noroc. Mi s-au deschis anumite porți exact la momentul potrivit. Am avut un kilogram de noroc. Am știut că fiecare chestie care se întâmplă se”, a declarat Zanni, în exclusivitate pentru „Ștafeta mixtă”.