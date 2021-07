Zannidache este câștigatorul Survivor România 2021!

In articol:

Cel de-al doilea sezon al celui mai urmărit și iubit reality al momentului a oferit o ultimă reprezentație de foc de pe nisipurile din Republica Dominicană, un show total, în care cei trei concurenți rămași in Finală au dat totul pentru a câștiga trofeul „Survivor România” și premiul în valoare de 250.000

de lei.

După jumătate de an în care și-a depăsit limitele cu fiecare încercare, în care a trecut de la agonie la extaz, departe de cei dragi și de confortul de acasă, Zannidache și-a putut vedea visul împlinit. După o competiție extrem de strânsă cu Andrei și Marius în ultimele două jocuri din „Survivor România”, Zannidache a cucerit inimile publicului. În urma voturilor din ultimul Consiliu al Survivor România, Zanni a fost desemnat Marele Câștigător și posesor al Trofeului atât de râvnit.

„ De emoție am transpirat. E foarte greu trofeul... E cel mai greu trofeu. Trebuie să recunosc că i-am simțit pe oameni foarte aproape de mine. Am avut foarte multe emoții, dar nu de frică. Au fost emoții de bucurie pentru că simțeam acest moment și emoțiile erau foarte mari pentru că nu prea știu cum să-mi arăt recunoștința... Dar recunoștința mea o s-o vedeți în toată energia mea și toată atitudinea mea de acum încolo. Vă mulțumesc din tot sufletul meu nu că ați pierdut timpul, ca l-ați câștigat alături de mine ”, a spus învingătorul Zannidache.

Daniel Pavel, prezentatorul Survivor România 2021

Marea Finală, un show total, cu emoții urișe

Alături de cei trei finaliști, în ultima bătălie, s-au aflat în Republica Dominicană foști concurenți ai celui de-al doilea sezon al reality-ului, Războinici și Faimoși.

Îmbrățișările, încurajările, lacrimile de bucurie ale foștilor coechipieri au acționat ca o infuzie de energie pentru cei ajunși în ultima etapă a competiției. Zannidache, Andrei și Marius au fost încurajați de pe margine, exact ca în vremurile în care formau două echipe, „Faimoșii” și „Războinicii”.

Lupta a fost extrem de strânsă între concurenți; în primul joc, din cele două consumate în ultima etapă, s-au salvat Zannidache și Andrei. Aceștia au continuat lupta în cel de-al doilea joc de departajare, în urma caruia Andrei a intrat direct in Finală, după un scor foarte strâns cu oponentul său (6-5). În urma celui de-al doilea joc, Zannidache, a intrat în prima sesiune de votare, în Consiliu, alaturi de Marius.

După prima sesiune de votare, publicul l-a trimis în Marea Finală pe Zannidache, alături de Andrei.

Emoțiile au fost uriașe pe tot parcursul show-ului, concurenții au putut intra în direct cu familiile și apropiații lor, aflați in platoul de la Kanal D. De asemenea, a fost difuzată o suită de imagini amuzante din toată perioada de competiție, momente din spatele camerelor cu cei din echipele Acun Medya și Kanal D, care au facut posibil un show de o asemenea anvergură.

„Survivor Romania”, reality-ul prezentat de Daniel Pavel, la Kanal D, a ajuns, așadar, la final, după o călătorie incredibilă, alături de Marele Public, un actor extrem de important în economia acestui reality istoric. Camaraderia, spiritul de echipă, depăsirea limitelor, redescoperirea permanentă de sine au fost acele borne care i-au ghidat pe concurenți în toată evoluția lor, dar i-au inspirat în permență și pe cei care i-au privit de acasă și care au fost cu sufletul alături de ei în tot acest timp.