Zannidache își vinde casa pentru a investi într-o afacere! Artistul vrea să își îndeplinească cel mai mare vis: „Ar fi ceva extraordinar”

In articol:

Zannidache s-a străduit mult timp pentru a aduna banii cu care și-a cumpărat locul pe care mult timp l-a numit „acasă”. După participarea în cadrul unei competiții sportive, care l-a și făcut cunoscut, artistul a reușit să își îndeplinească visul și să aibă propria sa locuință. Totuși, recent, cântărețul a luat pe toată lumea prin surprindere, atunci când a anunțat că vrea să își vândă casa, la puțin timp după ce se mutase.

Citește și: Zanni, refuzat de Iuliana Beregoi! Chiar artistul a făcut dezvăluirea. Nimeni nu se aștepta la asta: „Nu s-a concretizat nimic”

După ce și-a pus locuința la vânzare, Zannidache a dezvăluit și ce are de gând să facă cu banii pe care îi va primi pe ea. Fostul prieten și coleg al lui Alex Velea vrea, de data aceasta, să își îndeplinească un alt vis important. Mai exact, Zanni are de gând să renunțe la viața din București și să se mute într-o zonă de munte, acolo unde își dorește să investească într-o afacere cu cabane. Artistul visează să își petreacă timpul la aer curat, în tabără, alături de persoanele care l-au susținut până acum.

Citește și: Zannidache îl desființează pe Gheboasă. De la ce a început totul: „După ce dai noroc cu el, îl iei în brațe, te înjură de te sparge”

Citeste si: Urechi infundate: cauze si tratament

Citeste si: Apariție rară pe plajă, în Eforie Nord. „Nu este un animal foarte prietenos cu omul”. Imagini virale- stirileprotv.ro

„Mi-am dat seama că fericirea mea vine din lucruri simple, după o drumeție la munte. Mi-au venit idei. Mă mut la munte din banii pe care îi iau pe casă. Îmi iau un teren și fac cabane, să vină lumea în tabără, să stea exact lângă mine. Ar fi ceva extraordinar să poți sta lângă oamenii care te-au susținut. E ceva tare ca ei să aibă vacanța exact lângă tine, și exact la munte”, a

dezvăluit Zannidache, în exclusivitate pentru Fanatik.ro

Zannidache dă viața din București pe aerul curat de la munte [Sursa foto: Instagram]

Zannidache a încheiat colaborarea cu Alex Velea

După ce, mult timp, a fost protejatul lui Alex Velea, care l-a și lansat în lumea artistică, Zannidache a dezvăluit că el și celebrul cântăreț au încheiat orice legătură. În urmă cu ceva timp, Zanni mărturisea că nu mai vorbește cu cel care l-a ajutat să devină artist și că au reziliat, deja, contractul care îi ținea legați.

Mai mult, cântărețul a dezvăluit că nu s-a simțit niciodată confortabil în proiectul muzical al lui Alex Velea și a luat hotărârea, într-un final, să se retragă.

Citeste si: „Dumnezeu a scris 'VIAȚĂ' în dreptul meu, iar Beni a fost ca un înger pe care Dumnezeu l-a folosit să aibă grija de mine.” Dana Roba a postat un mesaj emoționant despre Beni, pe rețelele de socializare- kfetele.ro

Citeste si: VIDEO- Noi detalii în cazul criminalei de la Mangalia. Ce spun specialiștii despre Loredana, fata care și-a ucis cu sânge rece prietena- stirilekanald.ro

Citeste si: Noi detalii despre starea de sănătate a lui Jamie Foxx. Ce s-a întâmplat cu marele actor- radioimpuls.ro

Citește și: "Nu mă reprezintă acest caracter" Gheboasă face dezvăluiri despre bătaia cu Zanni. Ce a spus despre revanșă| EXCLUSIV

„Răspuns sincer: nu mai vorbim de ceva timp, nu ne mai scriem. El mi-a mai scris, m-a mai întrebat de sănătate din când în când. Nu suntem certați. Doar nu vorbim, pentru că nu vorbim… Ce părere să am despre Alex Velea? E Alex Velea. Numele spune totul. Cred că îi și place de mine, dar cred că nu i-a plăcut că am fost proiectul ăla marketabil, ușor de digerat. Nu cred că i-a plăcut că n-am fost atât de comercial.(...) Sunteți conștienți că e un contract la mijloc. Nu mai sunt cu sufletul în Golden Boy Society și nu m-am simțit niciodată. Contractual, nu mai sunt de o lună. Cu sufletul, nu am fost niciodată acolo, lucru pe care l-au înțeles și ei. Asta am apreciat. Contractual, am făcut un act adițional. Nu mai avem de-a face”, a declarat Zannidache despre ruptura dintre el și Alex Velea.