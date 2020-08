In articol:

Leo de la Strehaia a avut în curtea casei o adevărată comoară, îngropată de tatăl lui. E vorba despre 3 butoaie de 80 litri plină cu galbeni, în valoare de zeci de milioane de euro.

Leo de la Stehaia: ”Tata avea 2-3 butoaie de 80 litri pline cu galbeni”

”Tata îngropa galbenii în pământ. Făcea o groapă de vreo 3-4 metri adâncime și acolo punea butoiul de galbeni. Cât avea tata, 2-3 butoaie de-alea de bere, de 80 de litri, pline cu aur. Dar nu le punea în pământ și gata! Le punea în folie de plumb de 5 mm și înfășura să nu fie detectate. Nouă nu ne arăta locul unde le pune, doar bănuiam. Cât a trăit tata, eu n-am știut (...).

A murit tata, a rămas mama, după vreo lună de zile i s-a făcut rău și am dus-o la spital. Înainte s-o duc la spital, am întrebat-o: ”mamă, dacă se întâmplă ceva cu tine, Doamne ferește, trebuie să-mi spui și mie unde e aurul, că nu știe nimeni”... Și mama mi-a arătat”, a povestit Leo de la Strehaia pe vlogul său.

Citeste si: Leo de la Strehaia, dezvăluiri teribile! ”Vândut” de părinți și obligat să întrețină relații sexuale la 11 ani! Povestea neromanțată a ”prințului țiganilor”

Citeste si: Cele mai compromițătoare dezvăluiri despre Meghan și Harry. Cuplul e revoltat - evz.ro

Citeste si: Leo de la Strehaia, scandal uriaș cu mama lui, Patroana! Dana Criminala, distrusă de soacră

Citeste si: O vedetă a murit într-un mod misterios, după ce a căzut de la balcon

Acela a fost momentul în care Leo de la Strehaia a devenit cine este azi. El a dezgropat comoara, a schimbat-o și a plecat la București cu 2 milioane de euro în buzunar pentru a-și trăi iubirea cu Loredana Chivu, vedetă de care era îndrăgostit până peste cap.

Leo de la Strehaia: ”Am plecat cu 2 milioane euro la București, să-i cumpăr mașină Loredanei”

”Eu ce-am făcut: am dus-o la spital, i-am dat la doctor 20 de milioane să o țină acolo mai mult! Să mă ierte Dumnezeu! Și eu m-am dus acasă să caut aurul. M-am dus acasă și am săpat o zi întreagă cu picamere, pentru că nu era doar folia aia, tata a băgat și beton 3 metri peste ele. Am adus excavator, am făcut...

Când am găsit acolo, ce lăsase tata, am luat o găleată mare, de zece litri, plină cu galbeni. Am schimbat aurul... era cam 2 milioane de euro. Și am plecat la București, că mie îmi plăcea atunci de Loredana (Chivu, n.r.) și m-am dus să-i cumpăr mașină. Că i-am promis Loredanei că-i cumpăr mașină. I-am luat mașină de 60.000 euro, i-am dat 2-300 milioane să-și pună gard, i-am mai dat 5-600 milioane să-și pună cartofi. I-am dat vreo 2-3 miliarde”, a mai povestit Leo de la Strehaia.

”Loredana m-a amenințat cu poliția”

Ulterior, spune Leo, Loredana s-a despărțit de el și l-a pus într-o postură proastă, amenințându-l chiar că-l dă pe mâna poliției. Până la urmă, cei doi s-au împăcat.

”Așa a fost toată problema cu Loredana, i-am dat toți banii ăștia pentru că mi-a plăcut de ea. Și era în situația în care era atunci. Dar după ce am ajutat-o, i-am zis că dacă o mai caut sau o agasez, îmi face plângere la poliție. M-a făcut să par un obsedat, că aș fi fost obsedat de ea. Dar n-a fost așa... Oricum, după aia m-am împăcat cu ea, iar acum mă înțeleg foarte bine cu Loredana”, a mai mărturisit celebrul Leo de la Strehaia.

Tatăl lui Leo de la Strehaia a murit la începutul anului 2013 și cam în aceeași perioadă, Loredana Chivu a primit o mașină cadou de la Leo de la Strehaia. Blonda nu a recunoscut public niciodată relația pe care o avea cu acesta, însă în toamna aceluiași an, după ce aceasta i-a dat papucii, Leo a mers la un post de televiziune și a povestit toată întâmplarea. Ulterior, Leo i-a cerut mașina înapoi Loredanei și s-a lăsat cu un scandal uriaș. În 2015, cei doi s-au reîntâlnit în platoul unei emisiuni de televiziune și au făcut pace.