Zeci de pasageri au rămas blocați pe aeroportul Henri Coandă din Otopeni. Autoritățile au decis să suspunde zborurile pe ruta spre Italia. Câteva companii aeriene au anulat și zborurile dinspre Torino și Milano și mii de oameni așteaptă un răspuns pentru a-și putea recupera banii.

Oamenii sunt rev oltați pentru că nu au fost anunțați din timp în legătură cu aceste schimbări. Mulți dintre ei au aflat atunci când se aflau deja în aeroport că zborul lor a fost anulat.

Coronavirus. Ce se intampla cu persoanele care NU raman izolate la domiciliu

Reprezentantii DSP Alba au dat amenzi dupa ce au descoperit ca trei barbati si o femeie nu au respectat masura impusa, aceea de a sta izolati la domiciliu pentru o perioada de 14 zile. Cei patru romani se intorsesera recent din Italia si ar fi trebuit sa ramana izolati. Fiecare a primit cate o amenda in valoare de 20.000 de lei.

"DSP Alba, prin inspectorii sanitari, a aplicat, luni, 4 sanctiuni cu amenda contraventionala in cuantum de 20.000 de lei fiecare, la 4 persoane aflate in izolare la domiciliu, care au venit din Italia si nu au respectat aceasta masura pana la terminarea perioadei de izolare de 14 zile. Este vorba despre un barbat dintr-o comuna si de o femeie si doi barbati din alta comuna, rude intre ele. Sanctiunile au fost aplicate in baza HG nr 857/2011 pentru nerespectarea de catre persoane fizice, suspecti si convalescenti de boli transmisile, contacti si purtatori sanatosi de germeni patogeni, a masurilor stabilite in scopul prevenirii si combaterii bolilor transmisibile", se arata intr-un comunicat al DSP Alba pentru Mediafax.