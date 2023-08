Zi de mare sărbătoare pentru Mihai și Elwira Petre! Mezina familiei, Ariana, a împlinit cinci ani. Mesajul emoționant postat de artiști: „A fost o petrecere foarte reușită”

In articol:

Mihai și Elwira Petre formează unul dintre cele mai longevive cupluri din showbiz. Cei doi sunt împreună de 23 de ani, iar de 15 ani și-au unit destinele. De-a lungul anilor au demonstrat că fac o echipă minunată atât pe scenă, cât și în viața personală.

Mai mult, împărtășesc o pasiune comună și anume, dansul, fiind și parteneri în acest domeniu.

Cei doi au pus bazele unei familii minunate, având împreună două fiice, pe Catinca și pe Ariana, cu care se mândresc. Recent a fost zi de mare sărbătoare pentru ei, întrucât mezina familiei a împlinit frumoasa vârstă de cinci ani. Cum a arătat petrecerea, dar și ce mesaj emoționant i-au transmis părinții săi?

Mihai și Elwira Petre au sărbătorit ziua fiicei lor, Ariana

Se pare că a fost o zi distractivă și cu multă voie bună în familia lui Mihai și a Elwirei Petre. Fiica lor mai mică, Ariana, și-a sărbătorit aniversarea alături de prieteni și familie. Mezina a avut parte de numeroase surprize și cadouri. Mai mult decât atât, nici măcar vremea capricioasă nu a putut să le strice distracția, tocmai de aceea copiii au continuat să danseze în ploaie.

Cu această minunată ocazie, Mihai și Elwira Petre au ținut să îi transmită un mesaj public fiicei lor. Pe rețelele de socializare, aceștia au postat o serie de fotografii din timpul petrecerii, alături de câteva gânduri emoționante. În finalul postării, le-au mulțumit și tuturor fanilor pentru urări.

Am avut super petrecere ieri, cam după cum se vede.

Ari s-a trezit la 06:00 dimineața nerăbdătoare să înceapă party-ul, primul cu toți prietenii ei.

Nu am reușit până acum să strângem mai mulți copii pentru că ziua ei este la finalul verii și toată lumea era plecată mai mereu.

Catinca s-a ocupat de toate decorațiunile în secret și i-a făcut lui Ari o surpriză (aproape că nu îmi vine să cred ce fată mare și descurcăreață am deja, mulțumesc, Catinca!)

Rând pe rând a apărut familia, apoi prietenii și mult așteptata Elsa.Tortul a trebuia să fie tot cu Elsa.

Distracția pe cinste s-a terminat cu o rupere de nori. Noroc că apucasem să-i cântam la mulți ani, acompaniați de tunete. Bineînțeles că toți copii au făcut baie în ploaia torențială, a fost cu simfonie de chiote fericite. Eu zic că a fost o petrecere foarte reușită și una pe care Ari o va ține minte mult timp.

Vă mulțumim pentru toate mesajele și urările, i-am transmis sărbătoritei. A fost o zi grozavă.”, au scris Elwira și Mihai Petre pe rețelele de socializare, în cadrul unei postări comune.

Mihai și Elwira Petre au sărbătorit ziua fiicei lor, Ariana [Sursa foto: Facebook]