Zi de sărbătoare în familia Mirelei Vaida! Prezentatoarea TV și soțul ei împlinesc 13 ani de căsnicie

Astăzi, 19 septembrie, este zi de sărbătoare în familia Mirelei Vaida, căci se împlinesc 13 ani de când prezentatoarea TV și soțul ei au spus cel mai sincer ”DA” în fața ofițerului de Stare Civilă.

Mirela și Alexandru Vaida sărbătoresc 13 ani de căsnicie

De asemenea, prezentatoarea TV nu putea trece cu vederea peste o zi atât de importantă, motiv pentru care a postat o fotografie în mediul online, alături de care a scris și un mesaj.

În urmă cu 13 ani, Mirela și Alexandru Vaida au pășit în fața ofițerului de Stare Civilă, pentru a-și uni destinele.

Astăzi, 19 septembrie, cei doi soți sărbătoresc 13 ani de căsnicie, iar cu această ocazie, prezentatoarea TV a postat o fotografie pe Instagram, alături de care a scris și un mesaj.

„Fix acum 13 ani, pe vremea asta, ma pregateam de cununie in Dealu' Gilaului, jud. Cluj! 🎉 #happy13 #justmarried #primii13ani#loveandmarriage #mirelavaida”, a scris Mirela Vaida pe rețelele de socializare.

Mirela și Alexandru Vaida au reușit ca în acești ani să construiască o familie foarte frumoasă, apreciată de multe persoane. Din rodul iubirii lor au rezultat și 3 copii, respectiv Carla, Vladimir și Tudor.

Cum a fost cerută de soție Mirela Vaida

În urmă cu ceva timp, Mirela Vaida a vorbit despre cererea în căsătorie. Deși nu a fost un eveniment organizat, căci totul a fost spontan, prezentatoarea TV își aduce aminte cu drag de acel moment.

„Eu am fost cerută la semafor, în mașină, că stăteam 40 de minute la semafor, la Unirii, în București. În 40 de minute am făcut și lista de invitați, am și stabilit tot. La Unirii, la fântâni. E de bun augur”, a mărturisit Mirela Vaida.