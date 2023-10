In articol:

Ziua Profesorului 2023, liberă pentru elevi și dascăli. Iată care este istoria acestei zile dedicate educației!

Zi liberă de Ziua Profesorului 2023

Ziua Internațională a Educației sau Ziua Internațională a Profesorului, așa cum mai este denumită, este sărbătorită în fiecare an pe data de 5 octombrie și, în conformitate cu ordinul privind structura anului școlar 2023-2024 și contractul colectiv de muncă la nivel de învățământ, în această zi nu se organizează

cursuri.

“În ziua de 5 octombrie – Ziua Internațională a Educației și în zilele nelucrătoare/ de sărbătoare legală prevăzute de lege și de contractul colectiv de muncă aplicabil nu se organizează cursuri”, conform Articolului 3 al Ordinului privind structura anului școlar 2023-2024.

Ziua Educației, desemnată de UNESCO, are ca scop sărbătorirea semnării "Recomandării UNESCO/OIM privind statutul profesorilor" în anul 1966. Această recomandare, alături de recomandarea privind învățământul superior din 1997, reprezintă principalul cadru de referință la nivel global pentru abordarea drepturilor și responsabilităților cadrelor didactice.

Aceste documente stabilesc standarde și principii esențiale pentru profesori și pentru calitatea educației la nivel mondial. Ziua Educației marchează astfel importanța și recunoașterea rolului vital pe care-l joacă profesorii în educația globală.

Citeste si: 10 alimente care scad acidul uric. Cum revii la valorile normale fara pastile

Citeste si: Cine sunt românii decedați în tragedia din Veneția? Aurora și Georgiana au pierit alături de părinții lor- stirilekanald.ro

Citește și: Urări de Ziua Profesorului 2023. Cele mai frumoase mesaje pentru cadrele didactice

Zi liberă pentru elevi și dascăli de Ziua Profesorului 2023. Vezi care este istoria acestei zile [Sursa foto: Shutterstock]

Istoria Zilei Profesorului

Ziua Internațională a Profesorului este sărbătorită în peste 100 de țări și a fost oficial stabilită de ONU în 1994. Această zi are loc pe 5 octombrie, pentru a marca semnarea unei rezoluții importante în 1965 la o conferință UNESCO și OIM la Paris.

Această rezoluție a definit conceptul de "profesor" și a stabilit principii esențiale pentru educație și condițiile de muncă ale profesorilor.

Citește și: Câte zile libere au elevii și profesorii în octombrie 2023. Vezi ce evenimente au loc în această lună

Înainte de instituirea Zilei Internaționale a Profesorului, mulți profesori beneficiau de vacanțe în prima jumătate a lunii octombrie, pentru a coincide cu data adoptării rezoluției internaționale care reglementa condițiile de muncă ale profesorilor.

Sărbătoarea este sub patronajul Federației Internaționale a Sindicatelor Profesorilor, care reprezintă organizații din peste 172 de țări. În fiecare an, Ziua Internațională a Profesorului are un slogan specific, cu scopul de a atrage atenția asupra importanței profesorilor și de a încuraja tinerii să opteze pentru cariere în învățământ pentru a combate deficitul de profesori din întreaga lume.

Surse: ecovivo.ru, edupedu.ro