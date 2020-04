Actorul Allen Garfield a fost răpus de coronavirus

Actorul american Allen Garfield completează lista celebrităților care au căzut victime ale infecției cu COVID-19. Acesta a pierdut lupta cu temutul coronavirus și a murit la vârsta de 80 de ani, după ce mai mulți actori au trecut în neființă tot din cauza acestei boli care se răspândește pe întreg globul, informează presa străină.

Garfield era cunoscut și apreciat pentru roluri din filme precum „Nashville” şi „The Conversation”. Actorul american a devenit cunocut în special pentru rolurile unor politicieni corupţi.

Garfield a debutat pe marele ecran în 1968, în filmul „Orgy Girls ’69”, şi a devenit apoi cunoscut pentru roluri de politicieni şi oameni de afaceri răi şi corupţi.

Acesta a mai jucat în filme precum „Nashville”, „The Conversation”, „The Stunt Man, „Bananas”, de Woody Allen, „A State of Things”, „Until the End of the World”, „The Conversation”, de Francis Ford Coppola, „The Cotton Club” şi „The Ninth Gate”, de Roman Polanski.

De când a izbucnit pandemia de coronavirus, au murit mai multe, printre care îi amintim pe John Prine, Alan Merrill, Adam Schlesinger, Bucky Pizzarelli şi actorul Mark Blum.