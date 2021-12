Zi neagră pentru Alexandra Stan. Călin Hanțiu, fostul coregraf al artistei, a pierdut lupta cu o boală necruțătoare

In articol:

Călin Hanțiu, unul dintre cei mai mari renumiți coregrafi și balerini ai României, și-a dat ultima suflare în urmă cu puțin timp. Bărbatul fusese diagnosticat de mai mult timp cu o boala incurabilă, care s-a dovedit a-i fi fatală.

Călin Hanțiu a fost în trecut coregraful Alexandrei Stan

Călin Hanțiu s-a născut la 16 iulie 1957, la Bistrița-Năsăud. După ce a absolvit Liceul de Coregrafie din Cluj și Facultatea de Arte din Constanța, acesta și-a început cariera ca balerin la Opera de Stat din Cluj-Napoca. De-a lungul anilor, a activat în nenumărate rânduri ca prim-balerin și profesor la Teatrul de Operă şi Balet „Oleg Danovski“ din Constanţa, dar și în Germania și Italia. Vestea că marele Călin Hanțiu s-a stins din viață a fost dată chiar de actrița Daniela Vitcu, fosta soție a bărbatului: "Drum bun, Călin!", a scris fosta parteneră a balerinului, pe contul personal de Facebook.

Călin Hanțiu [Sursa foto: Facebook]

În anul 2013, într-un interviu acordat WOWbiz.ro, Călin Hanțiu povestea că a acceptat cu entuziasm propunerea Alexandrei Stan de a colabora pentru un clip și dezvăluia cu amănunte cum a decurs totul, în spatele camerelor de filmat: "În decembrie, înainte de Crăciun, Alexandra Stan m-a solicitat să lucrez cu ea la ultimul clip! Am acceptat pe loc, mai ales că era un proiect interesant! L-am cunoscut apoi pe Marcel Prodan și pe colaboratorul său, Andrei Nemirschi, pe care i-am plăcut pe loc! Mi s-au părut niște profesioniști desăvârșiți și imediat am ajuns la un consens în privința coregrafiei! Am planificat să facem toată regia în apartamentul în care era studioul, pentru că era unul foarte mare și era destul spațiu de mișcare!", povestea pe atunci regretatul balerin, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

Călin Hanțiu [Sursa foto: Facebook]

Călin Hanțiu, despre cum a descoperit pasiunea pentru balet

Călin Hanțiu a dezvăluit în urmă cu mai mult timp că mama lui a fost cea care a descoperit că are un talent aparte și l-a sprijinit întotdeauna, pentru a-l fructifica. Balerinul rememora într-un interviu mai vechi, acordat adevărul.ro, momentul în care a fost remarcat de Tudor Jarda, directorul Operei Naționale din Cluj: "Mama a crezut în talentul meu dintotdeauna, însă şi-a dat seama că nu prea eram disciplinat în timpul şcolii. De exemplu, de multe ori preferam să joc fotbal sau tenis de câmp, deşi nu aveam voie. În momentul în care începi să faci sport nu-ţi mai poţi dezvolta mişcarea corporală. Baletul este extensie a musculaturii şi a stărilor de expresie, pe când un sport strânge masa musculară şi nu mai ai aceeaşi mişcare largă. Un moment important pentru mine a fost în clasa a XI-a.

Eram la examenul de diplomă a unei clase mai mari, dansam un „pas de deux, (n.r. – duet de dans realizat de o balerină şi un balerin). Mama era în sală lângă Tudor Jarda, directorul Operei Naţionale din Cluj-Napoca, şi l-a auzit când a spus despre mine: „Ăsta are talent“, iar ea imediat i-a replicat: „E băiatul meu, domnule Jarda!“ „Îţi angajez băiatul, e talentat, dar dacă-mi aduci o butelcă de sămătişă (n.r. – lapte prins care rămâne după ce se culege smântâna)“, i-a zis Jarda.

A fost un om de omenie, de bun simţ şi de o bunătate extraordinară. După terminarea liceului, am făcut un an şi patru luni armata, apoi m-am angajat la Opera din Cluj-Napoca. Un alt om fantastic a fost Adrian Mureşan, care a fost profesorul meu în ultimii doi ani de balet. El m-a susţinut foarte mult. De fapt, mă susţineau toţi cei de la Opera din Cluj care mă ştiau încă din timpul liceului, deoarece colaboram cu ei.", povestea pe atunci Călin Hanțiu, pentru sursa amintită.

