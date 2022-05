„Zice că nu mai vrea” Motivul pentru care Cristina Șișcanu nu a mai rămas însărcinată! Vedeta a spus totul: „Eu mi-aș dori”

In articol:

Cristina Șișcanu și Mădălin Ionescu formează unul dintre cele mai apreciate cupluri din lumea mondenă. Relația lor a trecut testul timpului și au demonstrat în decursul anilor că au sentimente sincere și puternice unul față de celălalt. De asemenea, și-au construit una dintre cele mai frumoase familii din showbiz, iar din rodul iubirii lor a rezultat Petra, cea mai mică dintre copiii lor.

Spunem asta pentru că Mădălin Ionescu mai are doi copii din prima căsnicie cu Mihaela Coșerariu, care i-a dăruit pe Ștefania și pe Filip, care și locuiește cu ei. Chiar dacă nu sunt copiii ei biologici, Cristina Șișcanu nu a făcut niciodată diferențe, ba chiar îi iubește în mod egal pe toți trei.

„Așa e! E cam fiecare cu treburile lui. Ștefania este mare, deja este adult în toată firea, are 25 de ani. S-a mutat singură, nu mai stă cu noi. Are însă un apartament aproape de noi. Are și un job foarte bun. A ajuns să dețină o poziție de director într-o firmă care se ocupă de comercializarea parfumurilor. E într-o zonă foarte frumoasă, care-i place foarte mult.(...) Filip a făcut și el 18 ani, este și el adult acum. Ce să mai?! Noi avem copii de toate vârstele! Petra are cinci ani...”, a declarat Cristina Șișcanu pentru Click.ro .

Cristina Șișcanu, adevărul despre următoarea sarcină: „ La un moment dat, chiar eram porniți să mai facem”

Întrebarea care zace pe buzele tuturor este, bineînțeles, când va mai veni pe lume încă un copil, iar de data aceasta Cristina Șișcanu a răspuns cu lux de amănunte. Se pare că Petra, cea care voia în trecut un partener de joacă, acum și-a mai schimbat părerea și preferă să fie ea în centrul atenției. De asemenea, nu este singurul motiv care îi împiedică pe cei doi. Se pare că si frica unui război i-a cam făcut să-și recalculeze prioritățile.

„Așa, totul este în armonie! Din afară pare frumos! Ce m-a surprins e că Petra, atunci când era mai micuță îmi spunea tot timpul că vrea un bebeluș. De ceva timp însă, zice că nu mai vrea. Am citit că, între vârsta de 5 și 7 ani, nu e ok să mai faci încă un copil. Atunci copilul devine foarte gelos. Când e mai mic nu realizează, dar la 5 ani realizează că el cumva trebuie să o împartă pe mami sau să-l împartă pe tati cu un bebeluș.

(...) Da, eu mi-aș dori! La un moment dat, chiar eram porniți să mai facem, după aceea a venit pandemia, m-a speriat și chestia asta cu războiul. Na, toți avem niște frici, niște temeri”, a mai spus vedeta pentru sursa menționată mai sus.