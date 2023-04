"Zici că ești ajutorul lui Moș Crăciun" Prima Gală "Bravo, ai stil" a debutat cu înțepături directe între concurente. Ținuta Luizei, criticată dur de Iris și Beatrice

In articol:

Noul sezon "Bravo, ai stil" abia a început, însă tensiunea dintre concurente deja a ajuns la un nivel foarte mare. Fetele sunt foarte atente la fiecare detaliu și nicio greșeală nu rămâne necomentată. Recent, în platoul emisiunii au avut loc noi replici acide între concurente, iar protagonistele au fost chiar Beatrice, Luiza și Iris.

Ținuta Luizei, analizată minuțios de către Beatrice

Prima Gală "Bravo, ai stil" a venit în fața telespectatorilor cu câteva momente de tensiune între trei concurente. Luiza a decis să poarte pentru această ediție o rochie lungă de culoare portocalie cu câteva detalii din pene, la care a adăugat o pereche de mănuși cu pene și un plic auriu, iar părul l-a avut aranjat într-un coc la spate. Se pare că ținuta aleasă de concurentă nu a fost pe placul lui Iris, care a ținut să își exprime părerea despre culorile alese, dar și despre coafură.

„Iris: Încercam să-mi formez o părere. Nu știu, bănuiesc că ai vrut să faci ceva actual, dar nu ți-a ieșit absolut deloc.

Luiza: Am vrut să fac ceva al meu, nu am vrut să fac ceva actual sau din trecut, am vrut să fiu eu.

Iris: Ok, nu știu, texturile, croiul, materialul, culorile. Asta cu asortatul pantofilor cu mănușile nici măcar nu ți-a ieșit, pentru că sunt două nuanțe complet diferite. Ăla bate într-un turcoaz, smarald, ăla e verde. Nu, și coafura...

Luiza: Nu-ți place coafura? E superbă, le mulțumesc fetelor și pentru machiaj și pentru coafură, mi se par wow.

Iris: Îmi place coafura, dar nu în acest context”, a fost discuția dintre cele două.

Iris [Sursa foto: Captură KANAL D2]

Beatrice, comentariu acid despre ținuta Luizei

Iris nu a fost singura concurentă din cadrul emisiunii "Bravo, ai stil" căreia nu i-a plăcut ținuta Luizei. La rândul ei, Beatrice nu a ținut cont de menajamente și a venit cu propria părere. Aceasta a comparat-o pe colega sa cu ajutorul lui Moș Crăciun, deoarece, susține ea, culorile alese duc cu gândul la iarnă.

„Zicea Alex ceva de colorblocking, că e ok să folosim culori complementare, dar e foarte importanta măsura, cantitatea de culoare. Mie mi se pare, așa vizual, cum te văd, dacă ar fi iarna aș zice că ești ajutorul lui Moș Crăciun.", a declarat concurenta.

Beatrice și Luiza [Sursa foto: Captură KANAL D2]

