„Zici că ești însărcinată” Andrei a observat imediat asta la Emily Burghelea! Soțul ei i-a spus-o, după ce tânăra a apărut așa în fața lui

Emily Burghelea este iubită și apreciată de mulți români, iar de când a apărut pentru prima dată în lumina reflectoarelor, blondina a reușit să adune de partea sa o mulțime de fani, care îi stau alături la orice pas. De asemenea, aceasta este foarte activă pe rețelele de socializare, acolo unde păstrează frecvent legătura cu urmăritorii ei, împărtășind cu aceștia atât momentele bune, cât și cele mai puțin plăcute.

Așa s-a întâmplat și recent, căci tânăra a postat o imagine într-o rochiță lungă, mulată, care îi evidențiază perfect formele, dezvăluindu-le fanilor ce i-a spus soțul ei, după ce a văzut-o îmbrăcată așa.

„Andrei mi-a zis, iubire zici că ești însărcinată”, a scris Emily Burghelea, în dreptul imaginii în care apare îmbrăcată cu respectiva rochie.

De precizat este că, Andrei s-a gândit direct la acest lucru, dat fiind faptul că Emily a purtat această ținută în perioada când era însărcinată cu cel de-al doilea copil, atunci când a făcut chiar și câteva fotografii

alături de fiica ei.

Ce se întâmplă cu fiica cea mare a lui Emily Burghelea

Nu de mult, Emily Burghelea le-a dezvăluit fanilor de pe rețeaua de socializare că a observat un comportament ciudat la fiica ei cea mare, Amedea, fapt pe care l-a sesizat chiar la serbarea de la grădiniță unde a participat micuța.

Tânăra mămică a pus totul pe seama schimbărilor din viața fetiței ei, precum venirea pe lumea a unui nou membru în familie, dar și a faptului că educatoarea de la grădiniță a fost înlocuită de un alt cadru didactic.

„Nu știu în ce direcție s-o apuc ca să rezolv chestia asta. Ieri am fost la grădiniță pentru că a fost ziua mamei și am stat toate cu copiii, doar că am observat un comportament destul de ciudat la Amedea, nu știu ce se întâmplă, cert e că s-a schimbat și educatoarea și îngrijitoarea de care ea era extrem de atașată și în tot contextul ăsta cu frățior nou acasă, educatoare nouă și îngrijitoare nouă, Amedea pur și simplu suferă și am văzut chestia asta ieri, mi s-a rupt sufletul în mine.

Ați văzut că ieri am plâns toată ziua. Ea are un an și 11 luni, încă nu vorbește, nu poate să-și exprime în cuvinte sentimentele și trăirile și chestia asta e cu tot mai dificilă, pentru că nu pot să mă duc să o întreb. Ea înțelege, dar nu știu cât de mult înțelege.(...)

Când am fost la grădiniță și am văzut că ea e destul de agitată și voia toate jucăriile pe care le aveau ceilalți copii, am realizat că nu am trecut peste problemă. Nu pot să zic că nu a acceptat-o pe noua educatoare, dar comportamentul ei denotă că ceva nu e ok în interiorul ei. Eu stau acum și mă întreb ce să fac în situația asta, cum procedez.(...)

Probabil că suflețelul ei mic suferă, deja îmi vine să plâng. Trebuie să găsesc o soluție prin care nu știu...chiar e greu. Nu știu dacă voi ați trecut pe chestii de astea. Îmi puteți recomanda pe cineva, dacă există oameni specializați în gestionarea situațiilor de genul asta, un psiholog. Eu pe internet nu am găsit nimic”, a povestit Emily Burghelea, pe pagina personală de Instagram.