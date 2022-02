Ziua Îndrăgostiților 2022. Ce mesaje de dragoste îi poți trimite persoanei iubite pentru a o impresiona

Cuplu de Valentine's Day [Sursa foto: PixaBay] 16:10, Feb 14, 2022 Autor: Redactia WOWbiz

In articol:

Ziua Îndrăgostiților este un prilej perfect pentru a-ți declara sentimentele pentru persoana iubită. Fie că îi faci un cadou clasic, precum florile și ciocolata sau îi oferi un dar sofisticat, fie că doar te rezumi la a-ți arăta iubirea printr-o declarație de dragoste, Valentine's Day rămâne o zi specială pentru fiecare cuplu.

Cum a luat naștere Ziua Îndrăgostiților?

Ziua Îndrăgostiților, numită și Ziua Sfântului Valentin este o sărbătoare ce serbează dragostea. Numele sărbătorii vine de la Sfântul Valentin despre care s-au format, cu timpul, mai multe legende. El a fost un preot al bisericii romano-catolice care s-a sacrificat pentru dragoste, conform unei legende. Se spune că Sfântul Valentin a săvârșit o căsătorie între o creștină și un păgân, fiind condamnat la moarte de către împăratul Claudiu II.

O altă legendă spune că Sfântul Valentin oficializa căsătoriile soldaților și încălca porunca împăratului ce interzicea acest lucru, fapt pentru care a fost trimis la închisoare. Cât era în închisoare Sf. Valentin s-ar fi îndrăgostit de fiica unui guardian, Asterius, iar înainte de a fi executat se spune că i-a scris fetei o scrisoare la finalul căreia s-a semnat cu “al tău Valentin”.

Idei de urări pentru Ziua îndrăgostiților

De Ziua Îndrăgostiților, numită și “Valentine’s Day”, cuplurile obișnuiesc să sărbătorească și să își facă cadouri reciproc. De asemenea, un obicei important de Ziua Îndrăgostiților sunt felicitările de dragoste. Fie că sunt simple SMS-uri sau felicitări scrise pe hârtie, fiecare cuplu obișnuiește să-și declare dragostea pe 14 februarie!

În prezent Ziua Îndrăgostiților este pe al doilea

loc după Crăciun, conform numărului de felicitări vândute. Conform Greeting Card Association, îndrăgostiții își trimit anual, de Valentine’s Day, peste un miliard de felicitări de dragoste.

Majoritatea îndrăgostiților preferă, odată cu dezvoltarea tehnologiei, transmiterea mesajelor virtuale, prin SMS sau chiar WhatsApp, deși încă există nostalgici ai felicitărilor scrise pe hârtie.

Iată câteva idei de mesaje pe care să le trimiți persoanei dragi pe 14 februarie:

„O iubire care nu suporta confruntarea cu realitatea nu-i iubire. Dar in acest caz, neputința de a iubi este privilegiul inimilor nobile”, Albert Camus.

„Ceea ce noi numim iubire este în esență venerația veții”, Albert Schweitzer

„Tu ai făcut culorile mai vii, frumuseţea mai pură, plăcerea mai intensă. Cu ocazia Valentine`s Day îţi reamintesc: te iubesc mai mult decât iubesc viaţa, minunea vieţii mele!”

„Cineva mi-a spus că ziua are 24 ore, că o oră are 60 min, că un minut are 60 secunde, dar nimeni nu mi-a spus că o secundă fără tine e o eternitate.”

„Să nu crezi că poţi stabili cursul iubirii caci ea daca te considera vrednic îţi va îndrepta ea cursul!…”

“Oricât de speciale ar fi cuvintele nici măcar nu pot să înceapă să-ţi spună despre toată dragostea pe care ţi-o port în suflet.”

“Poţi să spui ‘te iubesc’ într-o secundă? Dacă da, dă-mi o secundă din viaţa ta, îţi voi fura un minut, te voi săruta o oră şi te voi iubi o viaţă”

