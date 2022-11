Ziua Internațională a vegetarienilor! Ele sunt vedetele din România care au eliminat carnea din alimentație și și-au schimbat complet stilul de viață

In articol:

În ultimii ani, tot mai multe persoane au descoperit beneficiile veganismului, transformându-l într-un trend. Mai multe staruri din România au decis să scoată carnea din alimentație, adoptând o dietă pe baza unor produse vegetale.

Claudia Pavel- Cream

Iată lista cu câteva dintre cele mai mari vedete de la noi din țară, care sunt vegetariene.

Claudia Pavel a arătat încă din copilărie că are înclinație spre muzică și și-a urmat pasiunea, iar prin muncă a ajuns la artista de astăzi, cu o carieră însemnată în muzică. Arată demențial și asta datorită stilului de viață sănătos pe care l-a adoptat.

„ Întreg lifestyle-ul ar trebui să fie un detox! Fac sport, fac hot Bikram Yoga, sunt înnebunită că există în România, este un studio foarte tare în Herăstrău, de hot yoga, și fac acolo de câte ori pot pe săptămână. Cât stăm la mare înot și merg la plajă zilnic, sper să reușesc să alerg pe plajă, așa cum mi-am propus. În plus, mănânc sănătos, sunt vegană”, a declarat Claudia Pavel, la o emisiune TV.

Irina Loghin și Daniela Condurache

Irina Loghin și Daniela Condurache sunt două dintre cele mai mari artiste ale României. De fiecare dată când apar împreună, publicul le urmărește cu drag și le apreciază atât cariera pe care și-au construit-o de-a lungul timpului, cât și prietenia extrem de strânsă pe care o au.

"Irina Loghin: Mi-aș dori ca lumea să aprecieze foarte mult stilul de viață sănătos, nu știe ce pierde. Tot răul din organism vine de la alimentație, ce mănânci. Dovadă că sunt a fost un moment în care niște piftele mi-au lăsat gura apă, dar totodată mi-a venit un miros de ulei încins și am renunțat. Pentru toate gospodinele, în general, este așa de simplu să gătești o mâncare. Ai tăiat ceapa, cât mai multă, pentru că se știe că ceapa dă gustul oricărei mâncări. Ceapa dă dulceață, parfum, miros, tot. De ce pui ceapa în ulei, chiar dacă ai călit-o? Pune-o direct în tigaie, pică puțină apă, pune capacul peste ea, las-o să se cristalizeze bine acolo și pe urmă pui uleiul rece, că nu se mai încinge și atunci este o mâncare sănătoasă. Trebuie să avem atenție la toate, în primul rând mezelurile, care sunt otravă, groaznice pentru organism, mai ales dimineața. Majoritatea mănâncă afumături, care sunt înfiorătoare, crimă pentru ficat și stomac. Și mulți nu își dau seama că trebuie să simtă și viața sănătoasă, nu doar fumul.

Daniela Condurache: Am început să îi calc pe urme, cu greutate, recunosc. Eu eram înnebunită după afumătură, sarmale, ciolan cu fasole era o plăcere nebună. Dar am zis până aici. De acum încolo, o dată cu trecerea anilor, se întâmplă anumite lucruri în organism și atunci, trebuie, vorba lui Țica, să avem grijă de noi. Renunțăm la anumite lucruri dacă vrem să fim sănătoși.", au spus cele două artiste, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Ioana Ginghină

Ioana Ginghină este una dintre cele mai iubite actrițe de la noi din țară. Aceasta a fost căsătorită cu Alexandru Papadopol, însă în urmă cu aproximativ trei ani, au divorțat. Cei doi au rămas în relații foarte bune, de dragul fiicei lor, Ruxandra. Acum, Ioana se pregătește de o nouă nuntă, alături de actualul iubit, Cristi Pitulice.

„ Eu găteam mai mult pentru Ruxandra. Am realizat că eram oricum și noi vegetarieni, mâncam ce era în frigider și în frigider nu mai era carne demult. Oricum, eu nu eram carnivoră”, motiva Ioana Ginghină.

Andreea Raicu

Andreea Raicu a devenit, de-a lungul timpului, o îndrăgită prezentatoare tv. Aceasta a practicat și modelling, iar acum este cunoscută drept un promotor al stilului, atât vestimentar, cât și de viață.

„Nu am devenit vegetariană pentru că este o modă, chiar cred în lucrul ăsta! Nu recomand nimănui să renunțe la carne dacă nu are astfel de convingeri!”, a declarat Andreea Raicu pentru o revistă celebră.

Ruxi

Ruxi Opulență este câștigătoarea a show-ului fenomen "Bravo, ai stil! Celebrities!". După multe luni, în care a trebuit să-i convingă atât pe jurați, cât și pe telespectatori de potențialul ei stilistic, concurenta a obținut titlul de cea mai stilată femeie din România. În cadrul emisiunii, Ruxi Opulență a fost una dintre cele mai extravagante și transparente concurente. Astfel, influencerița nu s-a ferit niciodată să spună ceea ce gândește și a făcut mereu ceea ce a simțit.

„Nu vreau să mă urască lumea! Bine, nu mănânc carne de 18 ani. Nu știu dacă are legătura asta, dar nu fac nimic. Mănânc orice, dar dacă aș mânca orice fără să fiu activă, m-am îngrășa. Eu pun forme pe mine. Dacă sunt stresată, nu se pune nimic pe mine. Cât timp am fost la „Bravo, ai stil! Celebrities”, am mâncat de am spart. Noapte, zi, am mâncat toate prostiile, că eram stresată.”, a povestit Ruxi la „Teo Show”.

Lidia Buble

Lidia Buble este una dintre cele mai îndrăgite cântărețe de las noi din țară. Aceasta scoate hit după hit, uimind plăcut publicul, de fiecare dată, cu versurile pline de emoție. În spatele succesului senzațional în industria muzicală românească, există o poveste de viață, demnă unui scenariu de film.

"Eu sunt vegetariană, nu mănânc carne.(...) Am încercat de multe ori să mă împrietenesc cu carnea și nu am reușit deloc.", a precizat Lidia Buble, pentru Ego.ro.

Inna

Inna se numără printre cele mai iubite și îndrăgite artiste de la noi din țară, iar pe lângă succesul național de care s-a bucurat încă de la începutul carierei sale, bruneta se mândrește și cu un succes răsunător pe plan internațional, melodiile sale făcând înconjurul lumii de ani buni.

”Nu mai mănânc carne, doar din când în când pește și fructe de mare. Nu am mai simțit nevoia să mănânc deloc. Mănânc fructe, legume, beau fresh-uri, smoothie-uri, mănânc salate. Și, din când în când, mănânc burger vegetarian sau sushi”, declara Inna, prin 2018.

