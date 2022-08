Ziua Marinei Romane 2022. De ce se sărbătorește Ziua Marinei Române pe 15 august

In articol:

Ziua Marinei Romane 2022. Vezi de ce se sărbătorește Ziua Marinei Romane pe 15 august, dar și ce evenimente se petrec în această zi.

Ziua Marinei Romane 2022. De ce a fost aleasă data de 15 august pentru a sărbători Ziua Marinei Romane

Ziua Marinei Române are loc în fiecare an la data de 15 august, atunci când are loc sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului. În această zi, o serie de evenimente deosebite, precum ceremonii militare și religioase sunt organizate de Ministerul Apărării Naționale și Ministerul Administrației și Internelor.

Ziua Marinei Române s-a aniversat pentru prima dată în 1902, la 15 august, fiind strâns legată de sărbătoarea religioasă a Sfintei Maria, ocrotitoarea marinarilor de pretutindeni. La acea dată, evenimentul a fost marcat în Portul Constanța, la bordul crucișătorului Elisabeta, potrivit wikipedia.org.

Ziua Marinei Romane 2022 [Sursa foto: MediaFax Foto]

Program concerte Ziua Marinei Romane 2022

Statul Major al Forțelor Navale a transmis printr-un comunicat care sunt evenimentele care se vor susține în perioada 8-15 august, cu ocazia Zilei Marinei Române 2022:

Muzica Militară a Forțelor Navale va susține o serie de concerte, organizate cu prilejul sărbătoririi Zilei Marinei Române, în perioada 8-15 august, în Tulcea, Mangalia, București, Brăila, Constanța și Mamaia.

Marinarii militari, împreună cu formația muzicală a Diviziei 101 Aeropurtate a SUA, cantonată la Baza 57 Aeriană „Mihail Kogălniceanu”, vor da startul momentelor artistice luni, 8 august, între orele 17.00-18.00, în Piața Tricolorului din Municipiul Tulcea.

Programul Muzicii Militare a Forțelor Navale va continua cu un concert susținut miercuri, 10 august, orele 18.00-19.00, în Piața Revoluției din Municipiul Mangalia.

De asemenea, publicul din Mangalia este invitat să asiste sâmbătă, 13 august, orele 19.00-20.00, în portul turistic, la recitalul muzical susținut de Muzica Militară a Diviziei 2 Infanterie „Getica” din Buzău.

În stațiunea Mamaia, formațiile muzicale ale Forțelor Navale Române și Diviziei 101 Aeropurtate a SUA vor susține un concert itinerant joi, 11 august, între orele 18.00-19.00, pe traseul cuprins între Piațeta Perla și Piațeta Cazino Mamaia.

La București, formațiile muzicale ale Forțelor Navale Române și Diviziei 101 Aeroportate a SUA vor susține un concert în Piața Roma (Statuia Lupoaicei), vineri, 12 august, între orele 20.00-21.00, iar la Brăila, Muzica Militară a garnizoanei va prezenta un moment artistic, între orele 18.00-19.00, la complexul comercial Brăila Mall.

Luni, 15 august, Muzica Militară a Forțelor Navale va participa la festivitatea militară organizată în portul militar Constanța, iar seara, în intervalul orar 20.00-20.30, va susține un mini-concert, împreună cu formația muzicală a Diviziei 101 Aeropurtate a SUA, pe faleza de la Cazino.

Cea de-a 120-a aniversare a Zilei Marinei Române va fi încheiată cu concertul extraordinar, intitulat „Ave Maria”, al Corului Național de Cameră „Madrigal – Marin Constantin”, care va avea loc în intervalul orar 21.00-22.00, în zona statuii lui Mihai Eminescu, după care va urma retragerea cu torțe a marinarilor, pe itinerariul Cazino – Bulevardul Regina Elisabeta – Farul Genovez – Comandamentul Flotei – Piața „Ovidiu”, între orele 20.30-22.00.

Ziua Marinei Romane 2022 [Sursa foto: MediaFax Foto]

Cum se celebrează Ziua Marinei Române

Turiștii care se află în concediu la mare în preajma zilei de 15 august pot participa la diverse activități cu ocazia Zilei Marinei Române:

ridicarea pavilionului- este un moment solemn al începerii ceremonialului militar specific zilelor de sărbătoare în Forțele Navale Române.

lansarea unei coroane de flori- pentru cinstirea memoriei eroilor marinari căzuți la datorie pentru patrie

parada navală- cuprinzând nave de luptă fluviale ce execută exerciții demonstrative și nave civile cu diferite destinații

sosirea lui Neptun- stăpânul mărilor și al oceanelor și zeul fluviilor, care declară deschise jocurile marinărești pe apă și va da botezul marinăresc

botezul marinarilor

jocuri și întreceri marinărești:

concursuri de bărci 6+1 și 2+1, concursuri de caiac-canoe și de înot

demonstrații de sărituri în apă și de aruncare a colacului de salvare

vizitarea navelor de luptă

jocuri marinărești pe uscat: trasul la parâmă, ștafeta marinărească, oul în lingură, fuga în sac, alergare câte doi

programe artistice

retragerea cu torțe

focuri de artificii.