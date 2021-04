Ziua Pământului. Klaus Iohannis, vizită în Parcul Național Văcărești: "Pământul are nevoie de multă protecție"

In articol:

Ziua Pământului este sărbătorită pe 22 aprilie, ziua când s-a născut mișcarea pentru protejarea mediului înconjurător.

Klaus Iohannis, mesaj de Ziua Pământului

Președintele a ținut un discurs de Ziua Pământului din Parcul Național Văcărești.

"Am venit astăzi fiindcă este Ziua Pământului şi am crezut că o vizită în Parcul Natural Văcăreşti este exact potrivită pentru această zi a Pământului. Pământul are nevoie de foarte multă protecţie.

Zona aceasta a apărut mai degrabă întâmplător. A fost descoperită de câţiva entuziaşti care au înfiinţat o asociaţie şi profit de această ocazie ca să-i felicit.

A devenit o zonă foarte cunoscută în Bucureşti şi în toată ţara. Parcul Natural Văcăreşti este un parc sălbatic, o zonă în care oricine doreşte să ia contact cu natura poate să o facă foarte uşor

Acest tip de parc sălbatic există de foarte mult timp în foarte multe oraşe din lume. La noi este încă o zonă puţin explorată. Mă bucur să exemplul Parcului Naţional Bucureşti merge mai departe.

Există un interes în mai multe municipii pentru înfiinţarea unor astfel de parcuri.

Voi acorda protecţia mea şi înaltul patronaj acestui parc. Sper ca exemplul să fie unul pozitiv şi să avem cât mai multe zone verzi.

Cred că trebuie să intervenim şi pe legislaţie pentru a da mai multă atenţie acestei zone.", a spus Klaus Iohannis.

Ziua Pământului este sărbătorită pe 22 aprilie

Prima Zi a Pământului s-a concentrat asupra Statelor Unite. În 1990, Denis Hayes, coordonatorul național inițial în 1970, a dus-o la nivel internațional și a organizat evenimente în 141 de națiuni.

De Ziua Pământului, în 2016, Acordul de la Paris a fost semnat de Statele Unite, China și alte 120 de țări. Această semnare a îndeplinit o cerință esențială pentru intrarea în vigoare a proiectului istoric de tratat privind protecția climei adoptat prin consensul celor 195 de națiuni prezente la Conferința Națiunilor Unite privind schimbările climatice din 2015, la Paris.