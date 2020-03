Mircea Badea a dezvăluit că a primit numeroase comentarii în care oamenii îi reproșau că a donat prea puțini bani. Iritat, Badea a folosit expresii jignitoare și intolerante la adresa celor care i-au contestat donația.

„Am spus că am donat pentru că așa cred că-i corect. Am donat 5.000 de lei și am pus ordinul de plată pe net. În două minute, aveam 60 de comentarii. Unora le-am dat block. Una îmi zicea: «ai donat puțin». Am donat cât am crezut eu că pot să donez. Alții îmi scriau că «donațiile se fac în liniște».

Nu mai pot cu cretinii. Am alergie la cretini. Nu mai pot cu viermii. Marș de lângă mine! Am un sentiment de scârbă când văd prostia, împuțiciunea și jegul”, a fost reacția contestată de oameni a prezentatorului TV.

Mircea Badea are probleme și cu Poliția Română

Mircea Badea nu este în mijlocul unicului conflict din prezent. Acesta a primit o citație de la Poliția Municipiului București, prin care a fost informat că este anchetat penal pentru instigare publică.

Este vorba despre un dosar penal in rem, constituit pe 21 octombrie 2019, în timpul campaniei electorale pentru prezidenţiale, şi care vizează o presupusă faptă a lui Mircea Badea din 4 iulie 2018, scrie acesta pe Facebook, alături de două fotografii cu citaţia primită.

„Momentul la care fac ei referire, discuția despre #rezist și mașinile a fost în 2018. În octombrie 2019, în plină campanie electorală, începe urmărirea penală in rem, deci pe faptă, nu persoană, în legătură cu această presupusă faptă.

Mie îmi vine foarte rău să râd, pentru că este ceva atât de comic. Sigur, în principiu n-ar fi comic, ar fi dramatic, dar țara asta…Un domn de la Biroul de Investigații Criminale solicită caseta de acum doi ani și să spunem și locul unde a fost făcută emisiunea.

Vreau să-i încurajez pe cei de la statul de drept să finalizeze cât mai repede dosarul, cu un rechizitoriu sper, și să mă trimită la onorata instanță pentru a-mi demonstra nevinovăția”, a declarat Mircea Badea.