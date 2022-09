Zodia vedetă a zilei! Ei sunt nativii care ar trebui să fie atenți la persoanele din jurul lor. Această zodie este mințită și invidiată

In articol:

Pentru nativii vedetă ai zodiacului se anunță o zi plină de provocări. Aceștia au parte de momente mai puțin plăcute, cauzate în special prietenii care le doresc răul. Bârfele și minciunile sunt la ordinea zilei pentru ei, iar din acest motiv vor fi măcinați de sentimente de neliniște.

Pentru nativii zodiacului este o zi a remușcărilor, a dorințelor neîmplinite și a lucrurilor care nu s-au realizat încă. Este un moment în care vă puteți pune speranța în viitor și vă puteți stabili obiectivele pentru viitor. Gândurile la cele de urmează vă vor binedispune și vă vor ajuta să aveți parte de clipe plăcute.

Neliniștea și regretul vă vor pune bețe în roate și la locul de muncă, acolo unde încercați să dați tot ce aveți mai bun, dar nu reușiți să vă atingeți propriile standarde. O colegă sau un coleg vă va aduce laude, iar așa veți reuși totuși să vă încărcați cu energie pozitivă și să terminați sarcinile pentru ziua de astăzi.

Probleme pentru o femeie la locul de muncă [Sursa foto: FreePick]

Zodia vedetă a zilei: Berbec

Nativii Berbec se confruntă cu o zi greu de dus la capăt! Prietenii din jur vă invidiază, iar răutățile sunt la ordinea zilei. Minciunile și bârfele s-ar putea să își facă loc în viața voastră, iar dincolo de asta există riscul să stricați relații dacă plecați urechea la ceea ce auziți în jur.

O persoana apropiată vă aduce vești, vă spune niște lucruri greu de crezut și vă face să vă pierdeți încrederea în propria persoană. Totuși, nu ezitați și nu plecați urechea la tot ceea ce auziți. Se întâmplă ca oamenii din jur să fie invidioși pe relația de cuplu pe care o aveți, iar zvonuri privind infidelitatea, minciunile sau bârfele care circulă prin oraș vor fi cea mai utilă armă prin care să vă facă să vă îndoiți de povestea de iubire pe care o trăiți în prezent.

La locul de muncă, minciunile sunt în toi, mai ales din partea colegilor care invidiază performanțele pe care le-ați avut în ultimul timp. Nu puneți la suflet ceea ce auziți și mai bine priviși doar înainte, reproșurile și laudele trebuie să vină doar din partea superiorilor, căci ei știu cel mai bine cât de importanți sunteți în echipă.

Berbecii sunt nativi ambițioși, plini de viață și iubitori de frumos. Fac tot ce le stă în putere ca lucrurile să iasă exact așa cum își doresc, iar atunci când nu reușesc să obțină ceva se ambiționează, muncesc și mai mult și își ating înzecit obiectivele.

Zodia Berbec este cunoscută pentru pasiunea pe care o pune în tot ceea ce face, în familie, la locul de muncă și în dragoste. Orgoliul lor este nemărginit, iar mândria de care dau dovadă îi vor uimi pe cei din jur. Există totuși laturi pozitive în acest aspect, Berbecii fiind una dintre zodiile care nu se lasă niciodată călcate în picioare.

Vedetă născute în zodia Berbec

Numeroase vedete din România au avut norocul să se nască sub semnul Berbecului. Printre aceștia se numără Antonia. Artista are o familie superbă și o carieră de invidiat, piesele sale devenind hituri naționale și internaționale în fiecare an.

Ileana Lazariuc s-a născut în zodia Berbec. Fiica cea mică a Anastasiei Lazariuc este actriță, cântăreață și fotomodel i-ar până la cei 40 de ani ai săi s-a bucurat de o carieră de succes.

Dan Bittman este și el unul dintre Berbecii celebrii din România. Cântărețul este cunoscut în toată țara și pe oricine ai întreba din România, indiferent de vârstă, a auzit cel puțin o dată de Dan Bittman. Solistul trupei Holograf a avut o carieră de succes în muzică, albumele trupei înregistrând chiar vânzări record.

