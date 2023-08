Zodiile norocoase în luna septembrie. Vești bune în plan profesional, financiar și personal

In articol:

Care sunt zodiile noroase în prima lună de toamnă 2023. Vezi cine va avea succes în carieră și iubire!

Zodii norocoase în luna septembrie

Toamna vine cu vești bune pentru nativii Taur, Rac și Leu.

Taur

Astrele prevăd noroc pentru aceste zodii, reușind să realizeze tot ce și-au propus. Taurii, Racii și Leii au lipici la bani, stau foarte bine la capitolul sănătate și carieră și vor avea noroc în iubire în prima lună de toamnă.

Persoanele născute în zodia Taur vor avea o perioadă foarte norocoasă, mai ales în ceea ce privește aspectele financiare. Planurile lor vor decurge conform așteptărilor, în special în domeniul financiar. Este posibil să facă schimbări în carieră și să se îndrepte către domenii mai profitabile.

Cu șanse sporite la jocurile de noroc și loterie, Taurii pot obține câștiguri semnificative care le vor aduce beneficii și plăceri.

Posibilitatea unei relații lungi, poate chiar a unei căsătorii, apare într-un moment neprevăzut, iar cei singuri au șanse mari să găsească persoana potrivită pentru ei.

Rac

Cei născuți în zodia Rac vor experimenta schimbări semnificative la nivel personal.

Vor fi surprinși în mod plăcut de partenerul de viață și își vor da seama cât de norocoși sunt că au găsit pe cineva asemenea.

În următoarea perioadă, nativii Rac vor traversa momente foarte interesante în relația lor de cuplu, care va evolua către un nivel superior. De asemenea, veștile despre sănătate vor fi bune, deoarece vor reuși să evite o intervenție medicală costisitoare și complicată.

Leu

Nativii născuți în zodia Leu vor avea parte de noroc în abundență dacă se implică în competiții sau concursuri, indiferent de natura acestora.

Fie că sunt teste, examene pentru avansarea în carieră sau evenimente de divertisment, aceste competiții vor aduce premii semnificative.

Leii sunt cunoscuți pentru competitivitatea și ambiția lor, iar de data aceasta vor avea norocul de partea lor, asigurându-și succesul fără obstacole în cale.

Cum să atragi norocul în viața ta

Conform Babei Varga există un ritual prin care poți atrage norocul asupra ta.

Pentru a realiza această practică, ai nevoie de un ou de găină, trei monede, un castron în formă de triunghi și trei lumânări de la biserică. Așează monedele în cele trei colțuri ale castronului, împreună cu lumânările, iar oul va fi plasat în centrul acestui aranjament.

Recită de 33 de ori următoarea formulă: "Am pus o găină într-un ou alb, nu un simplu ou, ci unul aducător de bani. Oricine va mânca acest ou să se îmbogățească și să nu știe de rău. Eu, robul lui Dumnezeu (numele tău), am umblat, am găsit un ou, l-am mâncat și lui Dumnezeu i-am mulțumit pentru darul pe care mi L-a dat. Acum, bogăția nu mă va părăsi niciodată! Amin!"

După ce rostești această formulă, fierbe oul până devine tare. Înainte de a-l consuma, rupe-l în două, direct pe frunte, spunând: "Rup acest ou în două și aduc norocul la mine!"

