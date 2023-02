Zook a făcut tot ce i-a stat în putință pentru a deveni un artist, așa cum visa încă din copilărie! Nu regretă nicio decizie pe care a luat-o pentru a ajunge unde este astăzi: „Mie banii îmi veneau din anumite părți ale internetului”

In articol:

Zook a decis că este momentul să se rupă de familie și să lase în urmă umilințele la care era supus de colegii de la liceu din Ploiești la care mergea, așa că a decis să se mute în Capitală. Avea 16 ani și nicio sursă de venit, astfel că a avut nevoie să se folosească de toate mijloacele pentru a se putea întreține la București.

Nu-i este nici rușine și nici teamă să dezvăluie cum a câștigat primii săi bani, căci toate acțiunile sale au dus la ceea ce este astăzi, un artist drag și un make-up artist, care pune pasiune în tot ceea ce face.

Zook: „ Mie banii îmi veneau din anumite părți ale internetului”

Avea 16 ani când a început să stabilească diverse legături cu persoane de pe internet, care îl plăteau pentru conversațiile pe care le aveau. Timp de 2 ani s-a întreținut exclusiv din conexiunile pe care le avea cu astfel de persoane. Nu primea sume considerabile de bani, însă era mai mult decât suficient pentru a se întreține și a avea un trai decent.

„Mie banii îmi veneau din anumite părți ale internetului. Socializarea contra cost cu diverși oameni, sună un pic a videochat, dar nu era chiar acolo. Am creat conexiuni cu oameni de pe internet și aia era, aveam anumiți oameni care îmi trimiteau bani. (...) Nu eram chiar un băiat care a venit la București și stătea ca o căprioară în bătaia farurilor, știam exact ce vreau, că o să am un venit, chiar dacă nu e din artă neapărat.

Nu vorbim de sume extraordinar de mari, de zeci de mii de dolari, câteva sute periodic. De la 16 ani și până la 18 ani doar asta am făcut pentru că nu aveam cum să mă angajez, cel puțin in viziunea mea, eram minor.

Să stai la București e scump, oricâți bani mi-ar fi dat ai mei nu erau suficienți. Nu am fort forțat de împrejurări să fac treaba asta, eu am văzut în lucrul ăsta o unealtă care mă ajută să ajung la țintă. M-am oprit în momentul în care și ultima conexiune a dispărut. La început erau 5-6, după au devenit 2-3 și după a rămas unul și m-am oprit în care a dispărut și conexiunea asta”, a declarat Zook în emisiunea „În oglindă” .

La 18 ani s-a angajat pentru prima dată, nu era job-ul pe care și-l dorea, însă a fost nevoit să lucreze într-un call center până când a reușit să devină make-up artist cu diplomă. De asemenea, în urmă cu câteva luni s-a apucat de drag, iar acum poate spune cu mâna pe inimă că face exact ceea ce și-a dorit dintotdeauna.

„Primul meu job a fost într-un call center, un job în vânzări pe limba engleză. Am fost la job-ul respectiv cam un an și jumătate și după am tot schimbat. Mie întotdeauna mi-au plăcut machiajele, eu mă machiam constant și când ieșeam în oraș experimentam, doar că nu aveam o diplomă și nu aveam experiență și e foarte greu să-și găsești un job în domeniu și am zis că în momentul în care o să găsesc ceva, atunci o să plec de la birou. Între timp am obținut și diploma, m-am și calificat, dar lucrurile pe partea asta s-au întâmplat mult mai târziu.

Dacă e să vorbim despre drag, vorbim despre o fantezie completă, dar make-upul este cel mai important

„Eu întotdeauna am fost pasionat de drumul ăsta, de partea de drag, m-am hotărât recent, acum câteva luni (...)

Mi-am sumat că sunt cine sunt din momentul în care am început să ies cum îmi doresc pe stradă. A venit totul natural”, a mai spus Zook în emisiunea online de pe canalul de Youtube theXclusive .