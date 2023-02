Zook a venit la București și și-a lăsat tot trecutul în spate! Era ținta glumelor făcute de colegi, iar asta l-a făcut să vrea să renunțe la școală : „Eram un copil care trecea printr-un bulliyng constant”

In articol:

Alin sau Zook, așa cum este cunoscut în mediul online, a trecut prin multe încercări de-a lungul vieții. Încă de mic s-a confruntat cu bulliyng-ul și cu criticile celor din jur, dar nu a renunțat niciodată la visurile și pasiunile lui. Acum se declară un artist enigmatic, care a luptat mult timp pentru a se descoperi.

Zook a șters trecutul cu buretele atunci când s-a mutat în București

Alin (Zook) s-a născut în Ploiești și a avut o copilărie normală, până când, la un moment dat, a început să-și facă manichiura și să-și lase părul lung. Transformarea suferită l-a făcut să devină, la scurt timp, ținta glumelor colegilor de la școală, care ori de câte ori îl vedeau începeau să îl batjocorească din cauza aspectului său fizic: "În momentul în care ajungeam la școală deja existau priviri, vorbe aruncate. Răream mersul la școală, eram un copil care trecea printr-un bulliyng constant. De acolo și tăria mea de caracter, că de fiecare dată mi-am văzut de treaba mea(...)" , a povestit Zook în emisiunea "În oglindă", difuzată pe canalul de Youtube theXclusive.

Sătul de atacurile colegilor la adresa lui și de faptul că se confrunta în permanență cu bulliyng-ul, Alin a decis să facă o schimbare în viața lui. La 16 ani, când era la liceu, Zook și-a anunțat părinții că vrea să se mute în București, iar de atunci lucrurile au luat o întorsătură radicală pentru el: "Se apropia începutul unui nou an școlar, eu le-am spus că sub nicio formă nu mă mai duc la liceu, că eu îmi doresc să mă mut la alt liceu, dar în București. Mama a zis da, tata a zis nu. I-am spus că dacă nu dorește să mă ajute, mă duc și aia e, că plec. S-a supărat un pic și m-a lăsat să plec, era sigur că nu o să mă descurc, nu-și imagina că eu o să mă descurc și că n-o să mă mai întorc niciodată.

Am plecat fără bani în București, mama mi-a dat niște bani fără să știe tata, am venit cu undeva la 100 de lei. Nu dormeam sub pod, aveam două prietene bune care m-au găzduit până să mă pun pe picioare. Bucureștiul, prin ochii mei, părea o metropolă uriașă, parcă clăirile aveau sclipici în momentul în care m-am mutat, vedeam lucrurile bune referitor la București.

Fiind obișnuit cu aceiași oameni, aceleași percepții, simțeam că la București percepțiile vor fi diferite și, într-adevăr, chiar sunt. Rareori am trăit experiențe pe care le trăiam și nici nu mai aveam școală, deja tăiasem problema de la rădăcină, dar Bucureștiul se simțea bine în momentul în care am ajuns.", a povestit Zook, în emisiunea moderată de Mihai Ghiță.

