Zuleyha este pedepsita drastic pentru fapta sa; Demir il duce pe micutul Adnan departe de mosie. Zuleyha este devastata.

Yilmaz devine un boier foarte apreciat in Adana. Lui Demir nu-i pica deloc bine cat aude ca multi argati ai mosiei Yaman si-ar dori sa fie in slujba boierului Yilmaz.

Gulten este calomniata ca ar fi amanta medicului Sabahattin, dupa ce barbatul a fost vazut de mai multe ori in preajma tinerei. La mosie lucrurile se precipita, iar Gulten are de suferit. Ultimele intamplari de la mosia Yaman il determina pe Sabahattin sa ia o decizie radicala. Sermin, sotia medicului, este in stare de soc.

Nu ratati azi un nou episod din ”Ma numesc Zuleyha”, azi, de la 20.00, la Kanal D