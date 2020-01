Zuleyha, prinsă în fapt, azi în ”Mă numesc  Zuleyha”

Hunkar se teme ca fiul ei sa nu descopere adevaratul motiv pentru care Zuleyha a fugit la Yilmaz.

Ce nu stie Hunkar este faptul ca Demir stia dinainte ca Zuleyha si Yilmaz erau iubiti. Demir ajunge la portile inchisorii unde este incarcerat Yilmaz inainte ca Zuleyha sa il poata vedea pe barbatul iubit. Zuleyha este socata de reactia lui Demir.

In plus, Demir ii interzice cu desavarsire sotiei sale sa mai ia legatura, vreodata, cu Yilmaz si in secret, el renunta la a-l mai salva de la condamnare pe tanar, asa cum promisese.

Sabahattin, sotul lui Sermin, este singurul care, impresionat de soarta Zuleyhei, incearca sa o ajute. Mai mult, barbatul ii cere lui Sermin sa divorteze dup ace afla ca sotia lui a incercat sa o otraveasca pe Zuleyha.

Profitand de neatentia gardienilor, Yilmaz evadeaza din inchisoare. Intamplarea face ca Gaffur sa il gaseasca si astfel, Yilmaz se intoarce in detentie.