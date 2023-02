Zvonurile au circulat, iar Mona a recunoscut! Este însărcinată cu noul iubit, la doar o lună de la divorțul de Jitaru? | EXCLUSIV

In articol:

Mona a fost căsătorită nu mai mult de 3 luni cu Cristian Jitaru, după care a ales să divorțeze din cauza atitudinii necorespunzătoare a tânărului. Chiar dacă fericirea în cuplul ei a durat foarte puțin timp, nu și-a pierdut speranța nicio secundă, astfel că acum se poate mândri cu o nouă relație în care se declară a fi extrem de fericită.

Mona, adevărul despre noua sarcină

Mona are numai cuvinte de laudă față de noul său iubit cu 10 ani mai mare, cu care a ales să intre într-o relație la scurtă vreme de la despărțirea de fostul soț. Recent, însă, tânăra mămică a dat palpitații tuturor admiratorilor ei după ce a postat în mediul online o fotografie cu totul neașteptată.

Mona Stoian a stârnit un val de reacții după ce a publicat o fotografie în care avea burtica umflată și își ținea mâna pe ea. Practic, vedeta a lăsat de înțeles că este însărcinată și cu cine altcineva, decât cu noul iubit. Zvonurile și speculațiile au continuat să circule, iar ea nu a dat nicio explicație. WOWbiz a contactat-o și astfel a aflat adevărul. Mona nu s-a mai ascuns și a făcut lumină în ceea ce privește acest subiect.

"Am fost în oraș cu fetele, la un restaurant deschis recent. Am mâncat foarte, foarte bine, am băut acidulat și m-am expandat ca un bob de orez. Deci nu, nu sunt însărcinată.", a lămurit Mona, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Citeste si: Larisa Udilă nu a mai rezistat și a făcut totul public: „Am zeci de mesaje în care mi se spune”. Bruneta a făcut lumină imediat- kanald.ro

Citeste si: BREAKING NEWS. Abia acum s-a aflat. Ce a făcut, de fapt, „Securitatea” rusă când a aflat că Biden merge la Kiev- stirileprotv.ro

Mona, îndrăgostită lulea de noul iubit

Mona a uitat de Jitaru și și-a continuat viața, însă nu singură. Are un nou iubit, mai mare ca vârstă decât ea, de care este îndrăgostită. El e mai discret, dar ea nu s-a ferit să vorbească despre noua relație.

"Această persoană a apărut fix când nu mă așteptam și mi-a dat viața peste cap. Ne-am cunoscut pe 23 decembrie, fix de ziua mea. M-ai făcut și să plâng. Mă bucur că a apărut în viața mea. De atunci suntem împreună, o lună și ceva. Iubitul meu este mai mare ca mine, are 42 de ani. Consider că pentru vârsta mea, este exact ceea ce am nevoie. La cum sunt eu, o fire mai matură, nu consider că pot să stau cu un bărbat mai mic ca mine. În momentul de față, am nevoie să învăț de la cineva. Uite că a venit și persoana respectivă. Tot pot să învăț de la el.", a declarat Mona.

Citeste si: „Mă simțeam o unealtă.” Dani Oțil, despre cum făcea amor cu Mihaela Rădulescu- kfetele.ro

Citeste si: EXCLUSIV: Când vine primăvara 2023- Temperaturi ridicate de până la 19 grade Celsius/ ”Vom mai avea, cu siguranță, și episoade de iarnă”- stirilekanald.ro

Citeste si: Lora, noi declarații despre divorțul de Dan Badea. Cântăreața s-a confruntat cu situații extrem de dureroase: ”S-au făcut mulți bani pe suferința mea”- radioimpuls.ro

Mona consideră că și-a găsit persoana potrivită, cea de care avea nevoie și că poate fi cu adevărat fericită lângă noul bărbat din viața ei. L-a descris în câteva cuvinte și a explicat și pe ce se bazează relația lor. A vorbit și despre planurile lor, care înțelegem că sunt mari, de viitor, după discuțiile avute. Cei doi au vorbit despre copilul Monei și o posibilă mutare împreună, ca o familie.

"În relația cu el, pot să spun comunicare e cuvântul cheie. El e o persoană mai ocupată, dar încercăm să ne vedem cât de des putem. El este mai retras, îi place discreția, eu sunt mai zbuciumată, ne completăm. Am avut discuția despre copilul meu cu el, însă nu au interacționat încă, pentru că mi se pare destul de prematur. Abia îl cunosc eu. Consider că trebuie să mai treacă puțin timp. Este genul de bărbat care caută să se implice. Am avut discuția și despre mutat și i-am spus că mă ia la pachet cu copilul. A fost total de acord.", a mărturisit Mona, la Online Story.

Ai un pont WOW? Dacă deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!