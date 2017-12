In urma cu o luna si jumatate, WOWbiz.ro detona bomba! Eliberat conditionat dupa ce isi ispasise o parte din pedeapsa de doi ani si patru luni in Dosarul Microsoft, Dorin Cocos avea multe motive de bucurie! (afla detalii exclusive despre sarcina partenerei lui Dorin Cocos)

La vremea respectiva, surse din preajma fostului sot al Elenei Udrea au lansat o informatie conform careia Raluca Miu ar fi fost insarcinata in aproape sapte luni, insa nu ar fi dorit sa faca mare tam-tam pe aceasta tema, dimpotriva, ea ar fi mers pe cartea discretiei. “Iubita lui Cocos este o persoana fina si retrasa, nu ii place sa iasa in fata. De la o vreme locuieste pe litoral si nu mai frecventeaza mediile mondene. Este insa fericita ca viata ii va darui un copil”, au povestit, pentru WOWbiz.ro, apropiatele blondinei.

De la aflarea vestii ca Raluca este gravida, omul de afaceri nu si-a mai ascuns partenera de viata de ochii lumii! Mai mult, el a fost surprins cu ea la un restaurant cu lautari, la o plimbare prin mall, dar si la cumparaturi, unde frumoasa femeie a si poftit la…masline.

Daca aproape totul a fost facut public, ei bine, se pare ca ar mai exista totusi un secret nedezvaluit in viata lui Dorin Cocos! Astfel, la ultima aparitie in public, Raluca a purtat verigheta!!! In imaginile surprinse de paparazzii WOWbiz.ro, tanara arata cu mandrie o bijuterie de aur simpla, pe mana stanga, exact pe degetul inelar!

Imediat cum au vazut-o, oamenii si-au pus intrebarea daca afaceristul si partenera lui de viata nu s-au cununat deja in mare taina?! Si, daca ne gandim la felul in care au ascuns sarcina, nimic nu mai pare imposibil! Pana la aflarea adevarului, certitudinea este ca, in acest moment, femeia pare extrem de importanta pentru Cocos, in plus, nu se sfieste sa isi afiseze inelul care o leaga sentimental de barbat!