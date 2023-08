10 milioane de euro pentru un titular al CFR Cluj! Despre cine este vorba?

In articol:

Pe departe unul dintre cei mai buni și vizibili jucători ai lui CFR Cluj din acest început de sezon este Daniel Bîrligea. Atacantul de numi 23 de ani a reușit să marcheze de două ori în primele trei etape și a obținut o lovitură de la punctul cu var cu Adana Demirspor, formată ulterior de Vasile Mogoș.

10 milioane de euro pentru un titular al CFR Cluj

Într-o declarație recentă, patronul CFR Cluj, Nelu Varga, susținea că Hoffenheim și Parma sunt două dintre cluburile interesate de servicii tânărului atacant, iar prețul stabilit de oficialii clubului este de minim 7 milioane de euro.

După acest start spectaculos de sezon, cota lui Bîrligea a fost reevaluată și a crescut, astfel că președintele Cristi Balaj a anunțat că noul preț al atacantului român este de cel putin 10 milioane de euro .

„Edi Iordănescu, așa cum îl știm, un antrenor profesionist, își trimite oameni să vadă echipele care au jucători în componența lotului național. De multe ori stăteau în apropierea lor, iar la multe partide a fost cel mai bun om de pe teren. Atunci când vorbeam de sume, unii, care nu îl cunosc, spuneau că e foarte mult.

Bîrligea, cum l-ați văzut ieri, așa îl știm noi. Îl creștem în continuare și este din ce în ce mai bun. Cota e cea pe care am solicitat-o, aproximativ 8 milioane de euro. La cum a jucat aseară, merită cel puțin 10, dar încercăm să fim realiști.

Cu cât trece timpul mai mult, cu atât el demonstrează că e mai valoros. Are capacitatea de a crește. Bîrligea e un jucător care a demonstrat”, a spus Balaj, la Fanatik.

Atacantul Daniel Bîrligea, desi născut la Brăila, a crescut în Italia, la Palermo și Teramo. CFR Cluj l-a adus la echipă în ianuarie 2022, pentru 100.000 de euro, iar atacantul a reușit să se impuna rapid ca titular în Gruia.

În cele 38 de partide bifate în tricoul CFR Cluj din sezonul trecut, el a marcat de 9 ori.

Daniel Bîrligea [Sursa foto: Instagram CFR Cluj]

Declarația lui Patrick Kluivert după victoria echipei sale

Legendarul Patrick Kluivert, antrenor al Adanei, este de părere că formația sa a reușit să se califice datorită suporterilor care au susținut echipa pe întreaga perioadă a meciului.

„Atmosfera a fost una care dă dependență. Există vreun fotbalist care n-ar vrea să joace cu asemenea fani în spate? A fost o victorie senzațională, chiar dacă am rămas în 10 jucători și s-a făcut 1-1. Sper să avem parte de același sprijin și în continuare. Le mulțumesc, putem realiza lucruri importante împreună. Am jucat pe cele mai mai stadioane din lume, dar amosfera din Turcia nu se compară cu nimic. Am rămas în meci și am marcat un gol decisiv în final. Sunt cu atât mai fericit pentru că a venit în urma unei acțiuni lucrate la antrenament. Am exersat asta chiar înaintea meciului cu CFR. Sunt foarte mândru de jucătorii mei!” , a spus Patrick Kluivert, după meci.