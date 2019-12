Acestea sunt extrem de comode de purtat si nu influenteaza cu nimic aspectul fizic. Exista insa cateva reguli de baza care trebuie urmate cu sfintenie pentru a nu intampina probleme ce pot afecta serios sanatatea ochilor.

1. Mainile curate = lentile curate

Chiar daca pare un aspect banal, este probabil una dintre cele mai importante reguli de retinut atunci cand porti lentile de contact. Intotdeauna trebuie sa te speli pe maini inainte de a manevra lentilele, fie ca vorbim despre aplicarea sau scoaterea lor. In caz contrar, orice murdarie, firicel de praf sau bacterie pot provoca iritatii, infectii, sau mai grav, zgârieturi pe suprafața ochiului. Acestea pot cauza dureri și pot afecta serios vederea.

2. Scoate lentilele cand dormi

In afara momentelor in care purtarea lentilelor de contact pe timp de noapte este recomandata in scop terapeutic de catre medicul oftalmolog, lentilele de contact trebuie scoase inainte de somn. In timpul somnului ochiul se usuca, iar lentila se lipeste si mai tare de acesta. A doua zi este posibil sa te trezesti cu roseata, iritatii si mancarimi iar indepartarea fortata a lentilei poate sa provoace leziuni ale ochiului.

In cazul in care se intampla sa adormi cu lentilele puse, nu te panica. Pune cateva picaturi oftalmice pentru lentilele de contact, ce vor hidrata ochiul si vor ajuta la indepartarea lentilei fara probleme.

3. Lentilele nu se imprumuta

In situatia lentilelor, egoismul nu este de condamnat, ci de laudat. Asa cum nu se impart periuta de dinti sau lenjeria intima cu prietenii, acelasi lucru este valabil si pentru lentilele de contact. In cazul in care isi doresc sa probeze sau sa achizitioneze, ii poti indruma spre un magazin de optica sau le poti recomanda un site precum lentiamo.ro de unde isi pot alege orice model dupa bunul plac. In cazul in care o lentila trece prin mai multi ochi, aceasta faciliteaza raspandirea bacteriilor, infectiilor sau a altor afectiuni oculare.

4. Pastreaza-le corespunzator

Modul de ingrijire si de pastrare a lentilelor este la fel de important ca modul in care le utilizezi. Acestea trebuie pastrate in recipiente speciale, in solutie speciala. Poti achizitiona kit-uri speciale care usureaza ingrijirea corespunzatoare a lentilelor.

Un alt aspect care merita atentia ta este sa ai grija sa pui mereu lentila pe care ai purtat-o in ochiul drept tot in ochiul drept. Pentru acest lucru, cutiile speciale pentru depozitara lentilelor au marcata pe capact litera R (right - dreptul) si L (left – stangul).

5. Atentie de unde le cumperi

Lentilele de contact sunt extrem de delicate, iar pastrarea lor necorespunzatoare le poate deteriora, lucru ce poate sa creeze probleme ochiului.

Nu cumpara niciodata lentile din locuri ce nu sunt autorizate. Cand vine vorba de sanatatea ochilor, unele dintre cele mai delicate organe ale corpului uman, in primul rand trebuie sa te intereseze calitatea lentilelor si achizitionarea lor din surse de incredere.

6. Apa nu este buna

In ceea ce priveste lentilele de contact, chiar daca poate parea infonesiv, clatirea acestora cu apa poate sa faca mult rau. Mai mult, este recomandat sa iti scoti lentilele in timpul inotului, dusului sau a oricarei alte activitati ce include contactul ochiului cu apa.

7. Mare grija cu machiajul

Lentilele de contact trebuie puse intotdeauna inainte de a aplica fardul. De asemenea, este de recomandat sa se evite aplicarea fardului pe marginea interioara a ochiului. Astfel se evita contactul lentilelor cu substantele chimice existente in creioanele si fardurile de ochi sau rimeluri.

8. S-au deteriorat? Arunca-le!

Daca observi orice deteriorare a lentilei, nu trebuie pusa pe ochi sub nicio forma. Pentru santatatea ochiului, recomandarea este sa le arunci si sa cumperi lentile noi.

9. Nu incalca termenul de valabilitate

Fiecare tip de lentila de contact are un termen de valabilitate specific mentionat de producator pe cutie, iar acesta este esential sa nu fie ignorat, ci respectat.

10. Medicul oftalmolog e cel mai bun prieten al tau

Chiar daca porti lentile de contact corective sau nu, o vizita la medicul oftalmolog ar trebui efectuata periodic, in functie de recomandari, pentru a verifica starea de sanatate a ochiului.

Regulile acestea sunt valabile indiferent ca este vorba despre lentilele de contact cu dioptrii sau doar colorate, pentru schimbarea nuantei ochilor. Ai grija sa le urmezi intocmai pentru a-ti asigura sanatatea ochilor si pentru a te bucura de experienta placuta de a purta lentile de contact.