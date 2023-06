„100% îmi cresc copilul singură” Cine o ajută, de fapt, pe Bianca Drăgușanu cu Sofia?! Ce îi reproșează lui Victor Slav când vine vorba de fiica lor  

In articol:

Bianca Drăgușanu și Victor Slav sunt părinții unei fetițe de care sunt extrem de mândri, iar cei doi foști soți se ocupă împreună de creșterea și educația fiicei lor, Sofia, în ciuda faptului că și-au spus ”Adio” în urmă cu mai mulți ani.

Citește și: Bianca Drăgușanu și iubitul afacerist urmează să devină părinți?! Gestul care ar fi dat-o de gol pe blondină

Sinceră din fire, diva a dezvăluit că se consultă mai mereu cu fostul soț, atunci când vine vorba de micuța Sofia, precizând că de cele mai multe ori, bărbatul este de mare ajutor, mai ales că o iubește extrem de mult pe fetiță, cei doi având o relație specială, cu toate că, dacă ar avea un singur lucru să-i reproșeze este că nu petrece atât de mult timp cu micuța. Totuși, vedeta de televiziune are un ajutor de nădejde atunci când vine vorba de fiica ei, căci mama îi este alături la tot pasul și o ajută cu tot ce este nevoie.

Citește și: „Îmi venea să urlu de durere” Bianca Drăgușanu a slăbit 30 de kilograme în numai șase luni. Cum reușește să se mențină în formă

Citeste si: Hemoroizi externi – cauze si metode de tratament

„Mă consult cu tatăl fetiței, pentru că e importantă și părerea lui și de multe ori este un ajutor pentru mine în anumite circumstanțe. (…) Ea are totuși un tată care o iubește și care este alături de ea. Ar putea mai mult, dar dacă atât îi permite timpul… 100% îmi cresc copilul singură cu ajutorul mamei mele și sunt foarte fericită pentru asta”, a declarat Bianca Drăgușanu pentru Unica.ro.

Bianca Drăgușanu și Victor Slav

Motivul pentru care Bianca Drăgușanu a decis să-și înscrie fiica la o școală de stat

Nu mai este un secret pentru nimeni că Bianca Drăgușanu are resursele necesare pentru a-i oferi totul fiicei sale, din punct de vedere financiar, însă chiar și așa, blondina a dezvăluit că fetița ei învață la o școală de stat, nu la una privată, explicând astfel și motivele pentru care a decis acest lucru.

Citeste si: „M-am împăcat cu fostul meu soț pentru copiii noștri.” Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf nu mai sunt la cuțite! Ce se întâmplă acum între cei doi- kfetele.ro

Citeste si: Felicitări de Rusalii 2023. Mesaje și urări pentru sărbătoriți: „Sa ai parte de sănătate, multe realizări si sa te bucuri de aceasta zi frumoasa mereu! La multi ani, de ziua numelui!”- stirilekanald.ro

Citeste si: Cine este Camille Étienne? Tânăra de 25 de ani este presupusa amantă a lui Benjamin Millepied, soțul lui Natalie Portman- radioimpuls.ro

Citește și: Bianca Drăgușanu a dezvăluit de ce își expune tot mai rar fiica în mediul online. Ce a făcut-o să ia o asemenea decizie: "Am avut de multe ori tentativa de a plânge"

„Momentan, da, când va fi adolescentă va trebui să și le facă singură. Și, deși eu sunt genul acela de mamă care își permite să își ducă copilul la o școală privată, am ales o școală de stat. Dacă eu am crescut la o școală de stat și am reușit pe propriile forțe tot în viață, consider că și ea ar putea să facă face la fel. Am „N” exemple de copii care ai fost trimiși pe la Londra sau la cele mai scumpe școli din București și nici măcar nu știu să citească în engleză și ei sunt la școală cu profil. Sau se duc la școlile astea unde dai 5000 de euro pe lună și joacă fotbal toată ziua. Fata mea e în clasa zero și chiar sunt mândră de ce capacitate are și cum își rezolvă singură toate temele acasă. Știe să scrie, știe să citească… dacă eu am crescut normal, la o școală de stat, ea de ce nu ar face asta? Eu la 6 ani stăteam cu cheia de gât în fața blocului. Mă lăsa mama și pleca la serviciu, eram cu sora mea, stăteam în vacanță în fața blocului, n-aveam școală privată. Dacă eu sunt un om sănătos la cap sunt sigură că și ea va reuși în viață pe același sistem”, a mai spus Bianca Drăgușanu, pentru aceeași sursă.

Bianca Drăgușanu și fiica sa, Sofia [Sursa foto: Instagram]