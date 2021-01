15 ianuarie 2021! 171 de ani de la nașterea lui Mihai Eminescu și Ziua Culturii Naționale

In articol:

Pe 15 ianuarie 2021 se împlinesc 171 de ani de la nașterea marelui poet al României, Mihai Eminescu, tot în această zi este celebrată și Ziua Culturii Naționale.

Mihai Eminescu este poetul național al României. Marele poet român s-a născut la 15 ianuarie 1850 fiind al șaptelea fiu din cei 11 ai familiei Eminovici.

În data de 15 ianuarie 2021 se împlineasc 171 de ani de la nașterea lui Mihai Eminescu. Cel mai mare poet român s-a născut pe 15 ianuarie 1850 la Botoșani. Mihai Eminescu este al șaptelea fiu al familiei formate din Gheorghe și Raluca Eminovici. Poetul a copilărit la Ipotești și la Botoșani.

Între 1869 și 1872 este student la Viena, unde urmează ca „auditor extraordinar” Facultatea de Filozofie și Drept . Între 1872 și 1874 a fost student „extraordinar” la Berlin. Junimea i-a acordat o bursă cu condiția să-și ia doctoratul în filozofie. A urmat cu regularitate două semestre, dar nu s-a prezentat la examene.

Eminescu a fost activ în societatea politico-literară Junimea, și a lucrat ca redactor la Timpul, ziarul oficial al Partidului Conservator.

A publicat primul său poem

la vârsta de 16 ani (De-aș avea). Manuscrisele poetului Mihai Eminescu, 46 de volume, aproximativ 14.000 de file, au fost dăruite Academiei Române de Titu Maiorescu, în ședința din 25 ianuarie 1902.

Eminescu a fost internat în 3 februarie 1889 la spitalul Mărcuța din București și apoi a fost transportat la sanatoriul Caritas. În data de 15 iunie 1889, în jurul orei 4 dimineața, poetul a murit

în sanatoriul doctorului Șuțu.

În 17 iunie Eminescu a fost înmormântat la umbra unui tei

din cimitirul Bellu din București . A fost ales post-mortem (28 octombrie 1948) membru al Academiei Române.

Curiozități despre viața lui Mihai Eminescu

Mihai Eminescu a scris poezii până în ultima clipă a vieții. Atunci când trupul lui Mihai Eminescu a fost dus la autopsie, admiratorii săi i-au luat halatul cu care fusese îmbrăcat, iar în buzunar au gâsit un carnețel cu ultimele sale poezii.

Mihai Eminescu a murit pe 15 iunie 1889 la ”Sanatoriul de Boli Mintale ” al doctorului Şuţu, de pe strada Plantelor din Bucureşti. Marele poet a murit îmbrăcat într-un halat ponosit, pe un pat din metal, închis în ”celula” sa. Înainte să moară, Mihai Eminescu a cerut un pahar cu lapte, la câteva minute s-a așezat în pat și a murit.

Când era mic, Mihai Eminescu își speria tatăl cu șerpi vii pe care îi punea în curtea casei sale.

Lui Mihai Eminescu nu i-a plăcut matematica.

“N-ajunsesem nici la vârsta de douăzeci de ani să ştiu tabla pitagoreică, tocmai pentru că nu se pusese în joc judecata, ci memoria! Şi, deşi aveam o memorie fenomenală, numere nu puteam învăţa deloc pe de rost, întrucât îmi intrase în cap ideea că matematicile sunt ştiintele cele mai grele de pe faţa pamantului”, se menţionează în “Viaţa lui Mihai Eminescu”, de George Calinescu.

Mihai Eminescu avea o formulă originală de salut „Trăiască naţia!”.

În tinerețe, Mihai Eminescu era pasionat de fotbal și înot. Apropiații poetului spuneau că îi plăcea să joace fotbal și avea aptitudini pentru aruncatul cu mingea. Totodată, Eminescu era un foarte bun înotător.

Mihai Eminescu, în Cartea Recordurilor

Mihai Eminescu a creat poezii, piese de teatru, traduceri din limbi străine, dar a avut și încercări beletristice. Creația sa aparține unui romantism literar relativ întârziat, opera sa poetică a fost influenţată şi de marile sisteme filosofice ale epocii sale, de filosofia antică, de marile sisteme de gândire ale romantismului, dar şi de teoriile lui Arthur Schopenhauer şi Immanuel Kant.

Ca un element insolit, potrivit World Records Academy, "Luceafărul" lui Mihai Eminescu este cel mai lung poem de dragoste. "Poemul poate fi simplu descris (pentru generaţia YouTube de astăzi...) drept o combinaţie între "Pe aripile vântului/ Gone with the Wind" (dramă romantică), "Star Trek" (conţine divertisment SF) şi "Love Story" (poemul este unul dintre cele mai romantice şi se încheie cu o dramă) - toate amestecate, ceea ce înseamnă că este un poem romantic, dar şi unul modern, al mileniului al treilea", notează cei de la WRA.

Ziua Culturii Naționale

Ziua Culturii Naționale este o sărbătoare națională, care are loc anual în România pe 15 ianuarie cu scopul de a promova cultura, arta, și efortul academic. Ziua de 15 ianuarie, a fost aleasă ca Zi a Culturii Naționale, întrucât reprezintă data nașterii poetului național al românilor, Mihai Eminescu (1850 - 1889). Ziua Culturii Naționale a fost stabilită prin Legea Nr. 238 din 7 decembrie 2010, scrie Wikipedia.org.