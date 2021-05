17 ani de la tragedia de la Mihăilești. 18 persoane și-au pierdut viața în urma exploziei

In articol:

În data de 24 mai 2004, a explodat, la Mihăilești, un camion care transporta 20 de tone de azotat de amoniu. 18 persoane au murit în urma exploziei, iar alți 13 au fost răniți grav.

17 de ani de la explozia de la Mihăilești

Una dintre marile tragedii produse pe șosele din țara noastră a avut loc la Mihăilești, acolo unde 18 persoane au murit- șapte pompieri, 2 jurnaliști, trei localnici- și alte 13 persoane au fost rănite grav. Cei care au reușit să supraviețuiască exploziei vin în fiecare an și aprind o lumânare în memoria colegilor.

Sorin Teșcan își aduce aminte extrem de bine de ziua 24 mai 2004, atunci când a fost doar la un pas să își piardă în viața în urma exploziei.

Imagini de la explozia de la Mihăilești[Sursa foto: Captură YouTube]

„Era o zi mohorât, ploioasă, parcă de doliu. Aflasem că e un camion răsturnat. Am plecat cu sirene, alarme iar la Mihăileşti am găsit un nor de fum gălbui şi autotrenul răsturnat pe stânga. A coborât radiotelefonistul cu comandantul gărzii de intervenţie ca să facă cercetarea şi să transmită la bază”, a declarat Sorin Teşcan.

La doar câteva minute după ce pompierii au ajuns la fața locului, încărcătura a explodat. Au urmat clipe de coșmar pentru toți cei de la fața locului.

În timp ce unii au reușit să scape, pentru alții, viața a decis altceva.

„I-am aruncat rola şi exact atunci a fost explozia. Pe moment chiar nu ştiam ce e. Nu se vedea nimic din cauza prafului. Am coborât din autospecială şi nu se vedea nimic la jumătate de metru. Apoi am auzit cum cad bucăţi din aer, după care m-am băgat sub cabina autospecialei ca să mă adăpostesc”, şi-a amintit Sorin.