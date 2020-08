Ioana Tufaru, fiica regretatei Anda Călugăreanu

Pe data de 15 august, în urmă cu 28 de ani, Anda Călugăreanu s-a stins din viață. În fiecare an, la aceeași dată, fiica ei Ioana Tufaru merge la mormântul regretatei mame și aprinde lumânări, lasă flori și împarte pachete.

Și în acest an, Ioana Tufaru a împărțit, ca de obicei, pachețele de poamnă pentru mama ei, în bugetul pe care și-l permite ea, după spusele ei.

Reporterii de la ciao.ro i-au luat un scurt interviu Ioanei, din care aflăm mai multe detalii despre cum se simte aceasta după 28 de ani de la moartea mamei ei.

Ioana Tufaru: Pe mama mi-o amintesc, ca cea mai frumoasă, blândă și bună mamă din lume…. Amintire emoționantă… Ohooo, sunt multe, dacă m-aș apuca sa le povestesc nu aș termina până mâine…. Totuși îmi amintesc mereu cu drag de verile petrecute an de an la mare, la spectacolele ei…. Și apoi de trăsnăile pe care eu le făceam și mă certa, dar pe un ton blând….

Reporter: Ai fost singură la cimitir de 15 august? Ai împărțit pachete? Ce ai împărțit, mai exact?

Ioana Tufaru: Da. Am făcut pachete și am împărțit eu. Am pus și eu după buget…. 1 pateu de ficat, o chiflă, un triunghi de brânză topită, o nectarină și o doză cu suc!

Citeste si: A fost sau n-a fost? Col. (r) SRI Tudor Pacuraru: În 89 am avut Revoluție, cu solidă imixtiune străină - evz.ro

Citeste si: FOTO Ioana Ginghină, lipsită de inhibiții. A pozat topless în lanul de lavandă. „Să nu-ți fie rușine de cum arăți”

Citeste si: La ce a ajuns să facă reclamă Oana Cuzino după ce a plecat de la Pro TV și și-a făcut site medical

Citeste si: Adevăratul motiv pentru care Alina Pușcău și Vin Diesel s-au despărțit

Ioana Tufaru, la mormântul mamei ei, regretata Anda Călugăreanu[Sursa foto: Ciao.ro]

În continuarea interviului, Ioana Tufaru a dezvăluit, pentru ciao.ro, ce îi spune băiețelului ei despre bunica sa și când a fost ultima dată când Anda Călugăreanu i-a apărut în vis.

Reporter: Ce îi povestești lui Luca despre mama ta? Cum i-o descrii?

Ioana Tufaru: Ei, Luca e încă mic, dar știe ca mamaie a fost frumoasă, îi ascultă melodiile pe YouTube și știe că e sus pe o stea și îl veghează și are grijă de el!

Reporter: O visezi des? Ți-a transmis vreun mesaj?

Ioana Tufaru: În ultimii doi ani nu am mai visat-o deloc! Ultima dată îmi spunea că-i este sete și că vrea apă!

Reporter: Dacă, printr-o minune, ai avea-o în față acum, ce i-ai spune?

Ioana Tufaru: Oooo cât de multe… Dar cel mai mult i-aș spune că o iubesc!