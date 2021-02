3 trucuri de amenajare a terasei unui apartament

In articol:

Indiferent de destinatia spatiului, acesta trebuie ingrijit, mai ales, datorita expunerii permanente la conditii meteorologice dificile, asa cum e cazul teraselor neizolate, deschise. Daca vrei sa afli cum iti poți amenaja terasa de apartament, transformandu-o intr-un spațiu util, iata ce ar trebui sa faci:

Pregateste spatiul

Inainte de orice amenajare, ai nevoie de o curatare temeinica a terasei, indiferent ce vei vei face acolo. Curata suprafata de resturi de materiale de constructii, de praf sau de alte reziduuri si, mai apoi, repara zonele care ar putea avea nevoie de asa ceva. Finiseaza cu materiale de constructii de calitate si treci la pasul urmator.

Stabileste destinatia spatiului si alege solutiile constructive

Daca ai o terasa deschisa si vrea sa schimbi acest lucru, obtine, intai de toate, autorizatia de modificare a fatadei blocului. Ulterior, treci la treaba si amenajeaza spatiul dupa bunul plac. Indiferent de destinatia aleasa, ai nevoie de o pardoseala, iar gresia pare a fi cea mai buna acoperire pentru terasele de apartament. Poti gasi gresie la preturi foarte bune pe https://mathaus.ro/c/gresie-exterior/812 si te vei putea bucura, astfel, de beneficiile unei acoperiri ceramice de calitate, cu rezistenta si durabilitate mare in timp.

Amenajarea spatiului

O data ce ai reusit sa realizezi pardoseala, este momentul sa pui in opera ideea de amenajare.

O terasa de apartament nu este tocmai generoasa, din punct de vedere al spatiului, insa, iti ofera o extensie benefica a acestuia. Poti transforma o astfel de terasa in spatiu util, amenajand aici facilitati care ti-ar fi ocupat, in alte conditii, locul din apartament. Iata cateva idei:

Gradina cu flori sau gradina cu legume

Loc de relaxare- pune un sezlong sau o masuta de exterior si tocmai ai pus la punct un spatiu in care sa iti bei cafeaua dimineata sau in care sa poti citi o carte sau o revista.

Minisala de exercitii fizice- faci si miscare si profiti si de aerul curat de dimineata, la un pas de casa ta;

Sala proprie de balet sau de dansuri, doar pentru exersat

Loc special amenajat pentru yoga

Loc de intalnire- in care poti, din cand in cand, sa iti surprinzi iubitul sau iubita cu o cina romantica

Sala de meditatie

Fiecare dintre aceste idei poate fi implementata intr-un spatiu de tip terasa de apartament, insa, vorbim, fireste, despre facilitati oferite la o scara mai mica, pentru uz personal. In oricare dintre cazuri, vei avea nevoie de mai mult decat o idee. Va fi nevoie sa cumperi mobilier sau accesorii care sa te ajute sa iti indeplinesti visul.

Daca visezi la o gradina, atunci ar trebui sa nu iti lipseasca mesele pentru flori si fireste, florile. Daca vrei o zona de yoga, trebuie sa iti cumperi accesoriile si vasele speciale pentru meditatie. Daca vrei sport la inaltime, atunci iti poti amplasa banda de alergare, bicicleta de camera sau alte accesorii direct pe terasa apartamentului tau.

Chiar si o terasa de apartament poate deservi unor scopuri care, de cele mai multe ori, lucreaza in favoarea ta. Important este sa decizi tu ce vrei sa faci cu acel spatiu, pentru ca, mai apoi, sa pui in aplicare planul pe care il ai in minte, cu sculele sau uneltele potrivite.