Luna septembrie 2023 este dedicată filmelor horror, întrucât multe dintre acestea își au data de lansare în cinematografe în această perioadă. Printre cele mai așteptate filme de groază se numără și Saw X, Talk to Me și All Fun and Games.

Talk to Me

Filmul" Talk to Me" se va lansa în cinema pe data de 22 septembrie 2023 și prezintă povestea unui grup de prieteni care se aventurează într-o experiență neobișnuită atunci când intră în posesia unei mâini îmbălsămate. Ceea ce inițial părea a fi doar o glumă sau un experiment nevinovat se transformă rapid într-un coșmar supranatural.

Tinerii descoperă că această mână îmbălsămată are o putere misterioasă- pot folosi mâna pentru a invoca spirite sau entități din lumea de dincolo.

Ceea ce nu știu ei este că folosirea acestei mâini îmbălsămate poate avea consecințe sinistre. Unul dintre tineri merge prea departe și, fără să vrea, eliberează forțe supranaturale înspăimântătoare. Aceste forțe malefice încep să-i urmărească și să-i bântuie, aducând cu ele evenimente înfricoșătoare și consecințe terifiante.

"Talk to Me" aduce în prim-plan teroarea și suspansul în fața unor forțe dincolo de înțelegerea lor, oferind publicului o experiență plină de tensiune și mister.

4 filme horror care intră în cinema în septembrie 2023. Vezi care sunt acestea și care este cel mai așteptat [Sursa foto: Shutterstock]

All Fun and Games

Filmul "All Fun and Games" se va lansa în cinematografele din România pe data de 22 septembrie 2023 și urmărește povestea unui grup de adolescenți din Salem care se află în mijlocul unui coșmar terifiant atunci când descoperă un cuțit blestemat. Acest cuțit dezlănțuie un demon malefic, care îi forțează pe adolescenți să se angajeze în jocuri din copilărie, transformându-le în versiuni macabre și mortale.

Inițial, adolescenții se bucură de aparența distractivă a acestor jocuri, crezând că vor fi doar o experiență stranie, dar inofensivă. Cu toate acestea, descoperă rapid că nu pot exista învingători în aceste jocuri, ci doar supraviețuitori. Demonul blestemat îi amenință și îi forțează să meargă până la extrem pentru a supraviețui.

Pe măsură ce jocurile devin din ce în ce mai periculoase și mai sângeroase, adolescenții sunt nevoiți să-și pună la încercare inteligența, creativitatea și curajul pentru a-și menține viața. În același timp, ei trebuie să descopere cum să înfrunte demonul care a fost eliberat și să găsească o modalitate de a încheia blestemul cuțitului.

Saw X

Filmul" Saw X", regizat de Kevin Greutert, își va avea lansarea în cinematografele din România pe data de 29 septembrie 2023. Acesta explorează un aspect neștiut din povestea lui Jigsaw și se petrece între evenimentele din "Saw I" și "Saw II".

În acest film, John Kramer, personajul principal cunoscut sub numele de Jigsaw și care suferea de cancer, călătorește în Mexic pentru o procedură medicală riscantă și experimentală, sperând să găsească un leac pentru boala sa.

Cu toate acestea, se dovedește că întreaga operațiune este o înșelătorie menită să exploateze cei mai vulnerabili oameni. Această dezvăluire îl determină pe John Kramer să își schimbe scopul și să se întoarcă la metoda sa caracteristică de a pedepsi pe cei pe care îi consideră corupți sau vinovați.

El creează capcane viclene și ingenioase, dar extrem de sângeroase, pentru a se răzbuna pe cei care au încercat să profite de el în Mexic. Această întoarcere a personajului în universul său sinistru duce la o serie de evenimente tulburătoare și complicate, care, fără îndoială, vor fascina fanii seriei "Saw".

The Nun 2, cel mai așteptat film horror

„ The Nun 2 ” este, fără niciun dubiu, cel mai așteptat film de groază din toamna aceasta. A avut lansarea în cinematografele din țară în data de 8 septembrie 2023, însă poate fi vizualizat în continuare alături de popcorn și suc cu prietenii.

"The Nun 2" este continuarea blockbusterului mondial și se desfășoară în 1956, în Franța. Filmul urmărește evenimentele care au loc după uciderea unui preot, care declanșează o serie de evenimente sinistre. Răul se răspândește și amenință să aducă haos și teroare în lume.

Povestea se concentrează pe sora Irene, interpretată din nou de Taissa Farmiga, care se află într-o confruntare înfricoșătoare cu Valak, călugărița demon. Valak este unul dintre antagoniștii centrali din universul Conjuring și a fost prezentat pentru prima dată în filmul "The Nun" anterior.

Alături de Taissa Farmiga, în distribuție mai apar Jonas Bloquet, Storm Reid, Anna Popplewell și Bonnie Aarons, alături de alți actori talentați din întreaga lume. Regizat de Michael Chaves și scris de Ian Goldberg, Richard Naing și Akela Cooper, filmul se bazează pe o poveste creată de Akela Cooper, cu personaje create inițial de James Wan și Gary Dauberman.

