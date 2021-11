46 de oameni au murit arși de vii, după ce autocarul în care se aflau a lovit o balustradă și izbucnit în flăcări: „Este o tragedie”

In articol:

Excursie care s-a încheiat tragic pentru mai mulți cetățeni din Macedonia de Nord, care se întorceau cu autocarul din Istambul, Turcia. Se aflau pe o autostradă din Bulgaria, în apropiere de satul Bosnek, când autocarul în care se aflau s-a izbit violent de o balustradă și a izbucnit în flăcări.

Heart-wrenching news this morning: per Albania's Minister of Foreign Affairs, 45 ethnic Albanians died when a bus from North Macedonia crashed and was engulfed in flames in Bulgaria. pic.twitter.com/aGZ02mG4lY — Admirim (@admirim) November 23, 2021

Urmările incidentului sunt pur și simplu tragice și șocante! 46 de oameni și-au pierdut viața, printre victime aflându-se și 12 copii, anunță autoritățile bulgare.

Sfârșit tragic pentru 45 de turiști din Macedoania de Nord

Incidentul cu final cutremurător a avut loc în jurul orei 02:00, ora locală. Autocarul în care se aflau 53 de turiști din Macedonia de Nord se afla pe autostrada din vestul Bulgariei, în apropiere de satul Bosnek. Într-o fracțiune de secundă excursia oamenilor s-a încheiat într-un mod extrem de violent. Vehiculul în care se aflau s-a izbit de un parapete și a luat foc.

Flăcările s-au extins imediat, iar 46 dintre pasageri, printre care și 12 copii, au murit complet arși de vii.

„O eroare umană venită din partea șoferului sau o defecțiune tehnică sunt cele două ipoteze inițiale care ar fi dus la producerea accidentului”, a afirmat directorul serviciului de investigație bulgară, Borislav Sarafov.

Citeste si: Explozie puternică la fabrica de armament de la Băbeni, județul Vâlcea! Patru persoane au murit

Citeste si: În 2011, Oana Mareș a fost prinsă de Augustin Viziru (soțul ei) cu Cosmin Natanticu, noaptea, în garsoniera comediantului. Imediat, Viziru a băgat divorț. Acum, după 10 ani, Natanticu participă la Asia Express. Sau, mai bine zis, a participat. Pentru că, aseară, a fost eliminat. Ce a postat Oana Mares după ce fostul ei amant a fost eliminat de la Asia Express: "Nu știu ce faceți voi, dar eu am!"- bzi.ro

Doar șapte perosoane au reușit să scape cu viață din autocarul care i-a dus spre infern! Ei au fost duși de urgență la Spitalul de Urgență din Sofia, acolo unde primesc îngrijiri medicale. Medicii spun că victimele care au supravițuit au numeroase arsuri pe sufrafața corpului, dar sunt în stare stabilă.

Terrible tragedy for our neighbours as a bus carrying North Macedonian tourists returning from Istanbul to Skopje turns into an inferno in western Bulgaria. 46 dead. pic.twitter.com/n0WyDpuFSp — Nomadpfossum 🐟🇬🇷 🇦🇺 (@nomadpossum) November 23, 2021

Boyko Rashkov, ministrul de Interne bulgar: Victimele erau „complet carbonizate”

Autoritățile din Bulgaria și Macedinia s-au arătat șocate de ceea ce s-a întâmplat și transmis condolențe tuturor apropiaților victimelor. Ministrul de Interne a crasat incidentul ca fiind o tragedie de proporții, mai ales că oamenii au murit arși de vii.

„Cel puțin 45 de oameni au murit după ce un autocar a luat foc și a făcut accident, sau a făcut accident și apoi a luat foc. Trupurile victimelor erau complet carbonizate”, a declarat imediat după tragedie Ministrul de Interne bulgar, Boyko Rashkov.

Citeste si: Incendiu la Spitalul de Psihiatrie din Gătaia! 41 de oameni au fost evacuați. Autoritățile au activat planul roșu de intervenție

„Avem de-a face cu o tragedie de proporție. Portretul tragediei este terifiant, terifiant. Nu am mai văzut așa ceva înainte”, a transmis prim-ministrul interimar al Bulgariei, Stefan Yanev.

At least 45 people, including 12 children, died as a bus carrying mostly North Macedonian tourists crashed in flames on a highway in western Bulgaria, officials said https://t.co/g4od7my1Ce pic.twitter.com/sgXF73fCvQ — Reuters (@Reuters) November 23, 2021