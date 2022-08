5 actrițe care ar putea prelua rolul Larei Croft în Tomb Raider

In articol:

Compania MGM Grand a pierdut drepturile pentru Tomb Raider, iar acest lucru va aduce schimbări majore în viitoarea producție. Presa de specialitate din străinătate scrie intens că în următorul film Tomb Raider am putea vedea o nouă actriță în rolul Larei Croft.

Până în acest moment au apărut trei filme în seria Tomb Raider. Primele au apărut în 2001 și 2003, iar rolul principal a fost interpretat de Angelina Jolie, care a avut numeroase recenzii pozitive pentru prestația sa. La 15 ani distanță, filmul a fost recreat și a apărut în 2018 cu Alicia Vikander în rolul principal, într-o producție care a avut încasări de aproape 275 de milioane de dolari.

Cele trei filme fac parte dintr-o franciză mai mare, ce a început 1996, cu jocul video Tomb Raider, creat de compania Sega. De atunci au mai fost lansate alte jocuri, iar Tomb Raider a devenit unul dintre jocurile din istorie disponibile pe cele mai multe platforme, de la PlayStation, Xbox, Windows, Stadia, Sega Saturn, până la MS-Dos, N-Gage, Nintendo DS și Switch, Game Boy, Dreamcast și multe altele.

Succesul seriei Tomb Raider a dus și la apariția unei animații în 2007, dar i-a și determinat pe cei de la Netflix să creeze o serie anime. Mai mult, cei interesați de Jocuri de cazinou pot încerca inclusiv un slot online inspirat din această franciză. Jocul se numește Lara Croft Temples and Tombs și este unul dintre cele mai populare sloturi online, fiind creat de compania Triple Edge Studios în mai 2019.

Ce se întâmplă cu următorul film Lara Croft și cine ar putea prelua rolul?

Are un RTP de 96.05%, iar simbolurile sunt inspirate din seria Lara Croft

Fiind o franciză atât de importantă, în care regăsim nu doar jocuri video și de casino, filmele joacă un rol important. Iar despre al patrulea film al seriei, denumit Obsidian, s-a discutat intens în ultima perioadă. Alicia Vikander își dăduse acordul să fie din nou în rolul principal, iar inițial filmul urma să apară pe 19 martie 2021.

Totuși, cu două luni înainte de termen scenaristul și regizorul au fost schimbați. În mai 2021, Misha Green declarase că a terminat de scris scenariul, dar producția nu primise încă undă verde. În cele din urmă, în iulie 2022 cei de la MGM au pierdut drepturile pentru Tomb Rider, iar Vikander a rămas fără rolul principal. Acum există o adevărată licitație între studiouri privind preluarea drepturilor, iar multă lume se întreabă cine va fi viitoarea Lara Croft.

Presa din străinătate a venit deja cu 5 posibile variante:

1. Emily Blunt- Știe să intre în pielea unui personaj dur și inteligent, având o experiență importantă în ce privește filmele de acțiune. În plus, se bucură de aprecierea publicului masculin prin prisma frumuseții sale. Ea a jucat în producții precum Sicario, Edge of Tomorrow și A Quiet Place 2 în care și-a demonstrat din plin calitățile. Deja multă lume o consideră favorită pentru preluarea rolului principal în Tomb Raider.

2. Margot Robbie- A impresionat în ultimii ani prin varietatea de roluri pe care le poate interpreta. De la The Suicide Squad până la The Wolf of Wall Street, Margot Robbie a cucerit lumea filmului și a reușit să se impună în rolurile pe care le-a interpretat. Mai mult, presa din SUA consideră că prezența sa în rolul Larei Croft ar aduce un nou tip de asprime personajului, așa cum nu s-a mai văzut în precedentele filme.

3. Gemma Arterton- Oamenii o cunosc din filme precum Prince of Persia sau din Hansel and Gretel, care nu s-au bucurat de cel mai mare succes comercial și nici de recenzii foarte bune. Totuși, asta nu înseamnă că Gemma Arterton nu este o actriță de top, iar prestația pe care a avut-o în Ciocnirea Titanilor o poate ajuta să preia rolul Larei Croft, mai ales că a demonstrat că poate face față și în filmele de acțiune. Are șanse mai mici decât Blunt și Robbie, dar este luată în calcul.

4. Emily Browning- S-a remarcat în A Series of Unfortunate Events, iar apoi a mai apărut în producții precum Sucker Punch și Sleeping Beauty. Rolul din

Sucker Punch a avut parte de recenzii foarte bune și specialiștii consideră că a demonstrat că poate juca în filme de acțiune, motiv pentru care este și ea privita ca fiind o viitoare Lara Croft.

5. Rosamund Pike- Distinsă deja cu un Glob de Aur și un premiu Emmy, Pike a început ca o actriță de filme romantice, dar apoi și-a făcut apariția și în producții precum Wrath of the Titans și Jack Reacher, unde a putut fi văzută măiestria sa. Mai mult, și-a demonstrat talentul și în serialul The Wheel of Time, astfel că și ea este o soluție.