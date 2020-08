5 detalii care-ti pot compromite aparitia la un eveniment important

In articol:

Cu toate acestea, indiferent daca ne referim la modul in care arata hainele sau accesoriile pe care le purtam, acestea iti pot compromite intreaga aparitie. Afla care sunt cele 5 detalii care-ti pot ruina look-ul, din randurile de mai jos!

Articolele vestimentare sifonate

Fie ca ai fost invitat la o nunta, la o gala sau la o decernare de premii, cu siguranta hainele imprumutate sau cumparate in graba nu se vor aseza la fel de bine pe tine. Orice eveniment ar fi, este esential sa-ti alegi tinuta corecta si sa o verifici cu atentie. Asigura-te ca materialele nu sunt patate, rupte sau sifonate, pentru ca nu vei crea o impresie placuta. Totodata, risti ca persoanele din jur sa te considere neglijent.

Hainele nepotrivite pentru eveniment

In functie de locul unde mergi, trebuie sa optezi pentru hainele potrivite. Daca participi la o petrecere aniversara sau la o cununie, ai nevoie de rochii de ocazie frumoase, care sa te scoata in evidenta. Oricat de buni prieteni ar fi cei care te invita, nu te poti prezenta in trening sau in jeansi.

Potrivirea ideala a hainelor se refera atat la alegerea marimii corecte, cat si la modul in care se potrivesc formei corpului tau. De fiecare data cand alegi tinuta pentru un eveniment, gandeste-te cu atentie cat de bine iti vine. Rochia este prea scurta? Dezvaluie prea mult din corp? Iti scurteaza picioarele?

Incearca sa fii obiectiva si selecteaza doar articolele vestimentare care te pun in evidenta.

Tinute in culori neadecvate

Pentru o aparitie remarcabila, la fel de importanta este si cromatica. Poarta tinute in culori potrivite, in special cand alegi rochii sau costume. De pilda, daca pentru un eveniment in timpul zilei ai o gama variata de nuante deschise sau pastelate, pe timpul serii te poti indrepta catre culorile inchise, care emana eleganta.

Negrul reprezinta cea mai potrivita optiune pentru evenimentele care au loc seara, deoarece este rafinat, sobru si extrem de atragator. Respecta aceste reguli vestimentare si nu vei da gres.

Accesoriile alese gresit

Chiar daca ai lucrat la tinuta ta indelung, accesoriile iti pot ruina aspectul. Fii atenta la detalii precum pantofii, geanta, palariile si bijuteriile, care fac diferenta atunci cand vorbim despre aparitia la un eveniment.

Pantofii trebuie sa fie intotdeauna curati, bijuteriile sa se potriveasca cu tinuta, machiajul si coafura, in timp ce geanta va avea dimensiunea potrivita. Astfel, poti obtine un look fresh, fara cusur.

Machiajul strident

La orice eveniment ai fi invitata, machiajul nu trebuie sa fie strident. Nu te pricepi sa te machiezi singura? Cere sfatul unui specialist, care sa recomande machiajul perfect, care sa-ti puna in evidenta ochii, buzele sau pometii. Importanta este si coafura, care sa-ti incadreze fata corect si sa nu te imbatraneasca.

O aparitie impecabila la un eveniment implica o mare atentie la detalii. Tinuta trebuie sa te avantajeze iar hainele sa fie curate si croite impecabil, in functie de silueta. Accesoriile vor completa un outfit desavarsit, asa ca alege-le pe cele mai potrivite!