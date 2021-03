5 idei de cadouri sexy pentru partenerul tau

In articol:

Relatia de cuplu a devenit o adevarata provocare in zilele noastre, stilul actual in care ne desfasuram activitatea fiind atat de obositor incat uneori uitam pur si simplu sa ne mai bucuram si de partener.

Si e pacat, avand in vedere ca iubirea este pentru multi singura ratiune a vietii.

Chiar daca nu petrecem atat de mult timp alaturi de partener pe cat ne-ar face placere, nu exista absolut niciun motiv pentru care sa nu ne bucuram de momentele speciale la maximum. Da, timpul poate ca a trecut peste voi si nu mai sunteti atat de pasionali ca-n prima zi, dar hai sa va spun un secret: exista solutii. Ia problema in propriile maini si achizitioneaza un cadou sexy pentru partener de care va puteti bucura impreuna. Iata ce optiuni ai.

Jocuri sexuale

Si cand zicem jocuri sexuale ne referim la acele activitati care va pot scoate din rutina care s-a instalat de ceva vreme in dormitor. Poti gasi in magazine diverse variante de jocuri care sa va ofere idei noi sau provocari pe care sa le indepliniti impreuna.

Costumatii sau lenjerie sexy

Cel mai probabil amandoi veti beneficia de pe urma ruperii tabuurilor si a barierelor si, datorita acestui joc, o puteti face intr-un mod amuzant. Depasirea inhibitiilor va ajuta la fortificarea intimitatii intre voi doi, si iubitul tau va aprecia cu siguranta acest tip de initiativa.

Daca tot vorbeam de joaca, nu-ti va veni sa crezi cate fantezii neexplorate are partenerul tau.

Deschide o discutie sincera si empatica pe aceasta tema si vei fi uimita de cate poti afla. Pasul urmator este sa puneti in practica aceste fantezii, fie prin costumatii sexy pe care le gasesti pe internet, fie prin piese de lenjerie care-l vor innebuni cu totul. Da, acesta tehnic este un cadou pentru tine, dar unul de care el se va bucura cu varf si indesat.

O sesiune de masaj erotic

Poate nu toate relatiile sunt pregatite pentru acest pas, dar in cele in care comunicarea si intelegerea sunt la cote cu adevarat inalte, oferirea unei sesiuni de masaj erotic pentru partener va fi cu siguranta un cadou apreciat. Ii poti oferi masajul erotic chiar tu, nu uita de lumanari parfumate si ulei! Daca totusi esti dispusa sa-l lasi pe mana unei specialiste, surprinde-l prin programarea unei sesiuni de masaj erotic intr-un salon profesionist. Masajul erotic are nenumarate beneficii, atat fizice cat si mentale. Vrei sa i te alaturi? Opteaza pentru o sesiune de masaj erotic pentru cupluri si vei vedea cum flacara pasiunii se reaprinde in doi timpi si trei miscari!

Lenjerie sexy comestibila

Se spune ca cea mai rapida cale spre inima unui barbat trece prin stomac si acest fapt este demonstrat cel mai bine de catre lenjeria comestibila. Stimuleaza-i ambele tipuri de apetit si vei descoperi ca partenerul tau va deveni mai pofticios decat erai obsinuita.

Parfum cu feromoni

Stim, exista nenumarate metode de a-i trezi interesul partenerului, dar te-ai gandit pana acum sa-i stimulezi si mirosul? Desi se crede ca barbatii sunt aproape exclusiv fiinte vizuale, nu te lasa pacalita. Exista mai multe feluri prin care poti creste temperatura in dormitor si parfumul cu feromoni o sa-l ia cu adevarat pe nepregatite. Nu trebuie sa-ti faci griji, acest tip de parfum este perfect sigur si poate fi utilizat in zonele sensibile. Doar sa nu te miri cand iubitul tau incepe sa te adulmece prin casa.

Ei bine, ti-am stranit deja interesul?

Sursa foto: https://unsplash.com/photos/-AQ-P_R25aI