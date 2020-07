Asa cum stii, moda se reinventeaza periodic, iar in unele perioade imprimeurile au fost usor marginalizate, preferandu-se accentul pe culori sau pe texturi. Doar cateva tipuri de imprimeuri au reusit sa ramana totusi in inimile pasionatelor de fashion. Insa, de cativa ani, printurile deosebite au revenit in atentia noastra. Pentru vara aceasta, vrem sa iti recomandam cateva bluze elegante de dama la super pret, cu imprimeuri deosebite, pe care le poti comanda online!

Imprimeul geometric poate fi de cele mai multe ori destul de greu de purtat, avand in vedere ca atrage privirea ca un magnet. In momentul in care hotarasti ca iti doresti o bluza cu un astfel de imprimeu, ar fi bine sa te asiguri ca ai piese vestimentare ce se vor potrivi de minune cu aceasta. Pantalonii sau fusta la care vei asorta o bluza cu imprimeu geometric ar trebui sa fie uni si cu un design simplu, care sa nu atraga atentia. Un exemplu de bluza ideal pentru vara aceasta este Bluza bleumarin cu print multicolor gri.

Dungile sunt iubite si blamate in acelasi timp. Dungile orizontale de exemplu se spune ca adauga kilograme in plus. Insa, este doar un mit: daca alegi marimea corespunzatoare bluzei si daca stii cum sa o integrezi in tinutele tale, iti garantam ca vei arata perfect. Recomandarea noastra pentru o astfel de bluza este Bluza corai cu dungi. Dupa cum poti observa, are un imprimeu vesel, care va indulci fiecare tinuta. De asemenea, se potriveste perfect asortata atat la blugi, dar si la pantaloni office sau pantaloni casual.

Ramanem tot la capitolul dungi si iti prezentam o Bluza neagra cu dungi albe si fucsia. Aceasta are dungi diagonale, astfel incat o poti purta indiferent de tipul de silueta. Modelul creat de dungi este ca un fel de iluzie optica si suntem siguri ca o sa iti placa. Bluza are un decolteu rotund cu decupaj, ce ii confera un plus de eleganta, este croita lejer, cu un tiv asimetric si este confectionata din 100% vascoza, fiind perfecta chiar si pentru zilele toride ce vor urma. Bluza este fabricata in Romania.

Imprimeul floral nu mai are nevoie de prea multe prezentari. A fost intotdeauna unul dintre cele mai frumoase si elegante imprimeuri si multe doamne si domnisoare il aleg atat pentru bluze, dar si pentru rochii si fuste. Este un imprimeu care inveseleste orice tinuta. Recomandarea noastra este o Bluza alba cu print floral caramiziu. O poti purta atat la birou, dar si la un eveniment lejer de zi, cum ar fi o mica petrecere in familie.

Nu puteam sa incheiem seria de recomandari fara unul dintre imprimeurile emblematice: imprimeul cu buline. Este unul dintre cele mai iubite tipuri de imprimeuri si cu siguranta ai si tu in garderoba fie bluze, fie rochii sau fuste cu buline, pe care le porti cu mare drag. Sugestia noastra este o Bluza bleumarin cu buline albe, ideala pentru orice imprejurare.

In incheiere, am vrea sa stim care este imprimeul tau preferat pentru vara aceasta!