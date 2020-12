In articol:

5GANG: Un altfel de Crăciun, filmul preferat al adolescenților în preajma sărbătorilor de iarnă. Filmul este apreciat de tineri și se numără printre filmele preferate de Crăciun.

5GANG:Un altfel de Crăciun este un film de comedie pe care îl puteți viziona alături de întreaga familie.

5GANG: Un altfel de Crăciun

5GANG: Un altfel de Crăciun este o comedie de familie cu o poveste fictivă despre Selly și colegii lui de trupă, Dia, Gami, Pain și Mădălin.În perioada Crăciunului, Selly care tocmai l-a cunoscut pe Corneliu Carafă (jucat de Micutzu), dispare subit. Colegii lui, care întâi se gândesc să îl înlocuiască, își dau seama că ar putea fi în perciol, așa că pleacă să-l caute. La puțin timp după ce îl găsesc, ajung si ei împotmoliți într-o situație precară. Polițiștii (jucați de Matei Dima și Vali Dobrogeanu) încearcă să rezolve misterul vloggerului dispărut, în timp ce Pain și Madălin intră într-o situație romantică destul de complicată. Selly este păzit de Helga (Laura Giurcanu), bodyguard-ul lui Carafă, și încearcă să evadeze.

5GANG: Un altfel de Crăciun, fimul cu un succes răsunător

Selly a vorbit la Digi 24 despre lansarea filmului, care a avut loc anul trecut.

„Filmul este rezultatul dorinței și rezultatul pasiunii noastre care a fost întinsă pe niște ani foarte buni. Eu, de exemplu, tocmai am implinit 7 ani de când fac vlogging. (...). Cu multă muncă, cu ajutorul unor oameni foarte talentați și foarte creativi în jurul meu, așa s-a întâmplat”, a declarat Selly, într-o intervenție pe Skype, la Digi24, după ce s-a lansat filmul.

5GANG: Un altfel de Crăciun,[Sursa foto: Instagram]

5GANG: Un altfel de Crăciun, bilete vândute în avans la cinema

Tinerii s-au înghesuit la cinema ca să vadă filmul în care apar idolii generației lor.

„Este o mulțumire și pentru noi faptul că am reușit să aducem atât de mulți tineri la cinema, mai ales că filmul are un mesaj social, un mesaj pozitiv pe lângă partea de comedie. Are, pe lângă asta, și un mesaj legat de încălzirea globală. Am încercat cumva să facem un mix de mesaje drăguțe care, de Crăciun, ajung mai ușor la sufletul și la mintea oamenilor. Este un film de Crăciun cu glume și subtilități la care pot râde atât copiii, cât și adulții. Am vrut să fie pentru toată lumea. Toți oamenii care au lucrat la filmul ăsta au rădăcini în online. Toată echipa vine din online”, a mai povestit vloggerul la acea vreme.

5GANG: Un altfel de Crăciun, mesajul pe care îl transmite filmul

Selly a vorbit cu pasiune despre filmul în care joacă un rol principal.

„Acest film este despre trupa noastră care ajunge într-un impas și ajungem să ne certăm. Este un mesaj de unitate. Înțelegi, la final cât de importantă este prietenia și cât de importantă este familia (...)”, a declarat Selly.

5GANG: Un altfel de Crăciun, trailer film

Selly a părăsit trupa 5GANG

În urmă cu câteva luni, Selly a anunțat pe canalul său de YouTube că renunță la trupa 5GANG fiindcă vrea să abordeze subiecte mai serioase.

”De vara asta am început să abordez niște subiecte serioase, eu de acum nu mai sunt Selly ăla pe care îl știați. Cum să mă mai prostesc pe internet! Am insistat ore întregi pe reforma educației din România, iar asta înseamnă că eu de acum înainte nu mai sunt Selly ăla pe care voi îl știți. Selly ăla pus pe caterinca și glume proaste, pur și simplu nu mai sunt ăla. Eu acum sunt un om serios, sunt un exemplu. Nu mai pot să mă prostesc pe internet”, a spus vloggerul pe canalul său de YouTube.