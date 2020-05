In articol:

Au trecut sapte saptamani de la izbucnirea pandemiei si, treptat, ne-am obisnuit cu noul stil de viata limitat de masurile pentru prevenirea raspandirii coronavirusului. Ceea ce la inceput ni se parea greu de suportat, acum face parte din viata noastra cotidiana: izolarea la domiciliu, orasele pustii, purtarea mastii, spalarea repetata a mainilor si curatarea suprafetelor.

Cercetatorii in stiinte psihologice de la Universitatea Princeton si cei de la Universitatea din Toronto spun ca tocmai faptul ca pandemia nu mai reprezinta un eveniment nou si nu ne mai sperie ne poate juca feste, punandu-ne in pericol.

„Strategiile pentru limitarea transmiterii au inclus spalarea repetata a mainilor, distantarea fizica si autoizolarea. Aceste masuri preventive sunt valabile imediat, usor de aplicat si foarte eficiente. Totusi, provocarea majora este sa continui respectarea lor”, arata studiul realizat de cele doua echipe de cercetare, publicat saptamana trecuta in The Lancet Public Health.

Mergand pe ideea relaxarii premature a oamenilor dupa doua luni de incordare, Well+Good prezinta sase greseli de distantare sociala de care toti ar trebui sa fim constienti ca sa nu ne expunem riscului de infectare cu COVID-19.

1. Normalizarea

Teama de necunoscut este un mod comun al oamenilor de a trece la actiune, arata cercetatorii. In primele zile ale pandemiei, cand nu se stiau multe lucruri despre coronavirus, misterul i-a determinat pe oameni sa ia in serios masurile de protectie. Dar, traind zi de zi cu virusul in minte, oamenii au inceput dupa mai multe saptamani sa se obisnuiasca cu situatia si sa fie mai putin stricti cu masuri importante precum spalarea mainilor sau iesirile din casa doar in cazuri de stricta necesitate.

Cheia evitarii acestei greseli este sa actionezi ca atunci cand abia ai aflat despre coronavirus. „Reamintirile repetate despre situatia in desfasurare este importanta pentru a evita autolinistirea”, arata studiul. Asadar, trebuie sa ramanem vigilenti chiar daca am inceput sa convietuim cu coronavirusul.

2. Omiterea altor riscuri cotidiene

Criza COVID-19 se afla in centrul atentiei acum, asa ca e normal ca oamenii sa fie concentrati pe aceasta problema. Dar urmarirea unui singur risc ii poate face pe multi sa neglijeze alte lucruri importante pe care trebuie sa le faca zilnic pentru a se mentine intr-o forma buna: „Somnul de calitate, miscarea regulata si relatiile de prietenie, toate merita atentie, ceea ce este contrar impresiei generale ca orice altceva poate sa mai astepte acum”, arata autorii studiului.

Poate parea greu sa jonglezi cu atatea lucruri, dar trebuie sa le iei ca pe niste cai de a-ti pastra sanatatea in timp ce te asiguri ca reduci la minimum riscul infectarii cu COVID-19. Poti sa faci miscare in casa, sa tii legatura cu cei dragi si cu colegii prin apeluri telefonice si video. Incearca si meditatia, ajuta mult in aceasta perioada!